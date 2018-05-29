    В России отзывают более 130 тыс. Volkswagen и Skoda

    комментировать

    В России отзывают более 130 тыс. Volkswagen и Skoda

    В России отзывают более 130 тыс. Volkswagen и Skoda

    В России отзывают Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за проблем при буксировке.

    Всего решено отозвать 132 605 автомобилей, проданных с 2016 по 2018 годы. Причиной отзыва стали буксирные проушины, сваренные ненадлежащим образом. В результате при буксировке появляется риск обрыва проушины.

    Владельцев автомобилей проинформируют с помощью писем или телефонных звонков. Замена буксирной проушины будет бесплатной.

    Автолюбители могут записать на ремонт и самостоятельно. Для этого надо сопоставить VIN-код своего автомобиля с перечнем, опубликованным Росстандартом, а потом связаться с ближайшим дилерским центром.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru