В России отзывают более 130 тыс. Volkswagen и Skoda

В России отзывают Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid
из-за проблем при буксировке.
Всего решено отозвать 132 605 автомобилей, проданных с 2016 по 2018 годы. Причиной отзыва стали буксирные проушины, сваренные ненадлежащим образом. В результате при буксировке появляется риск обрыва проушины.
Владельцев автомобилей проинформируют с помощью писем или телефонных звонков. Замена буксирной проушины будет бесплатной.
Автолюбители могут записать на ремонт и самостоятельно. Для этого надо сопоставить VIN-код своего автомобиля с перечнем, опубликованным Росстандартом, а потом связаться с ближайшим дилерским центром.
Владельцев автомобилей проинформируют с помощью писем или телефонных звонков. Замена буксирной проушины будет бесплатной.
Автолюбители могут записать на ремонт и самостоятельно. Для этого надо сопоставить VIN-код своего автомобиля с перечнем, опубликованным Росстандартом, а потом связаться с ближайшим дилерским центром.
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