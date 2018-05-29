Повредивший картину Репина вандал заявил, что не пил водку, и назвал Ивана Грозного «святым»

Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, заявил, что не пил водку перед актом вандализма, пожаловался на давление и попросил помощи правозащитников.
На заседании в Замоскворецком суде Москвы, где решается вопрос о его аресте, Подпорин опроверг свои слова о том, что перед нападением на картину он выпил 100 граммов водки.
Игорь Подпорин: «Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление».
Отвечая на вопрос журналистов, кто именно оказывал на него давление, Подпорин заявил, что это делали «все, включая сотрудников Третьяковки». После этого он сказал, что нуждается в помощи правозащитников, передает «Интерфакс».
Говоря о мотивах своего поступка, Подпорин пояснил, что сделал это, «потому что в картине все ложь». По его словам, он повредил картину из чувства протеста и потому, что царь Иван Грозный «причислен к лику святых», сообщает РИА Новости.
В свою очередь представитель следствия сообщил в суде, что Подпорину решено предъявить более тяжкое обвинение. Дело переквалифицировано со статьи о повреждении ценностей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов». Теперь обвиняемому грозит штраф в размере до 5 млн рублей и до 6 лет заключения.
В конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в пустой зал и несколько раз ударил по застекленному полотну Репина металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Сразу после задержания Подпорин свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило». В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
Игорь Подпорин: «Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление».
Отвечая на вопрос журналистов, кто именно оказывал на него давление, Подпорин заявил, что это делали «все, включая сотрудников Третьяковки». После этого он сказал, что нуждается в помощи правозащитников, передает «Интерфакс».
Говоря о мотивах своего поступка, Подпорин пояснил, что сделал это, «потому что в картине все ложь». По его словам, он повредил картину из чувства протеста и потому, что царь Иван Грозный «причислен к лику святых», сообщает РИА Новости.
В свою очередь представитель следствия сообщил в суде, что Подпорину решено предъявить более тяжкое обвинение. Дело переквалифицировано со статьи о повреждении ценностей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов». Теперь обвиняемому грозит штраф в размере до 5 млн рублей и до 6 лет заключения.
В конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в пустой зал и несколько раз ударил по застекленному полотну Репина металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Сразу после задержания Подпорин свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило». В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
Комментарии