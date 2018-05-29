    Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

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    • Фото: Reuters © 2018, David Mdzinarishvili
    Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

    Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

    Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией
  • Фото: Reuters © 2018, David Mdzinarishvili

    • В Тбилиси заявили, что разрывают дипломатические отношения с Дамаском после решения сирийских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

    В грузинском МИД подчеркнули, что власти Сирии, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, грубо нарушили «основополагающие принципы и нормы международного права». В связи с этим в Тбилиси объявили, что начинают процедуру разрыва дипломатических отношений с САР.

    При этом в МИД Грузии заявили, что решение Дамаска было принято под воздействием России, и призвали международное сообщество принять меры реагирования.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Сирия стала еще одной страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Между странами был заключен договор о взаимном признании и установлении дипломатических отношений. Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими оккупированными территориями.

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