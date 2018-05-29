ВЦИОМ: число планирующих отдохнуть за границей россиян сократилось до 4%

Лишь 4% россиян собираются провести свой отдых этим летом за границей, тогда как в прошлом году отдохнуть за границей планировали 6% граждан РФ, сообщает ВЦИОМ.
Главный тренд, который отмечают социологи, — это поворот туризма «вовнутрь», в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
На снижение желающих поехать на отдых за границу в том числе оказывает влияние слабеющий рубль.
Валерий Фёдоров, глава ВЦИОМ: «В прошлом году 6% опрошенных нам говорили, что намерены провести свой отдых за рубежом. Если бы не было падения курса рубля, я уверен, что эта доля была бы не ниже. А она оказалась ниже — 4%».
При этом Фёдоров отмечает, что даже 4% россиян — это несколько миллионов туристов, которые планируют отдохнуть, например, в Турции.
Валерий Фёдоров: «Никуда не делась Турция, и Египет никуда не делся. Наоборот, эти направления возвращаются. Турция, я бы сказал, уже вернулась. А Египет — в процессе».
На снижение желающих поехать на отдых за границу в том числе оказывает влияние слабеющий рубль.
Валерий Фёдоров, глава ВЦИОМ: «В прошлом году 6% опрошенных нам говорили, что намерены провести свой отдых за рубежом. Если бы не было падения курса рубля, я уверен, что эта доля была бы не ниже. А она оказалась ниже — 4%».
При этом Фёдоров отмечает, что даже 4% россиян — это несколько миллионов туристов, которые планируют отдохнуть, например, в Турции.
Валерий Фёдоров: «Никуда не делась Турция, и Египет никуда не делся. Наоборот, эти направления возвращаются. Турция, я бы сказал, уже вернулась. А Египет — в процессе».
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