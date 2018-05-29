СК предложил «упразднить анонимность» в Интернете

В Следственном комитете рассказали о росте самоубийств среди детей с татуировками китов, бабочек и «других суицидальных символов» и предложили принять меры по ограничению свободы информации в СМИ и Интернете в целом.
Как следует из доклада сотрудника Главного управления криминалистики СКР Сергея Коротких, количество попыток самоубийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016 году. Причем в первом квартале этого года таких попыток было 823, то есть почти половина от зафиксированных в прошлом году.
Кроме того, в докладе отмечается рост числа самоубийств, совершенных под влиянием СМИ. В частности, с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017-м, а суицид под воздействие Интернета был подтвержден в 173 трех случаях за первые шесть месяцев 2017 года.
По данным СК, за последние годы также выросла популярность так называемых «групп смерти». Если в 2015 году членство попытавшихся свести счеты с жизнью в таких группах подтвердилось дважды, то за первую половину 2017 года его удалось подтвердить 287 раз. К тому же на телах подростков, совершивших самоубийство, все чаще и чаще находят порезы и татуировки в виде китов, дельфинов, бабочек, единорогов, медуз и других символов и аббревиатур суицидальной тематики.
Также в СК заметили, что в Сети до 75 миллионов увеличилось число просмотров сообщений о массовых убийствах в школах. Кроме того, практически все нападавшие состояли в интернет-группах, посвященных событиям в американской школе «Колумбайн».
В связи с этим в СК сделали вывод, что СМИ возбуждают «искусственный интерес» к данным темам и «подогревают» его. Так, по данным комитета, именно после освещения в СМИ возросло число подписчиков групп «колумбайн», «скулшутинг» и «массовые убийства». Это же касается и «групп смерти».
Для борьбы с подростковыми суицидами и нападениями в школах в СК предложили ввести жесткие ограничения на освещение этих явлений в СМИ. В частности, «упразднить анонимность в российском сегменте Интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях», а также ввести обязанность использования достоверных данных и рассмотреть вопрос о регистрации в Сети исключительно через портал госуслуг, передает РБК.
Кроме того, в докладе отмечается рост числа самоубийств, совершенных под влиянием СМИ. В частности, с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017-м, а суицид под воздействие Интернета был подтвержден в 173 трех случаях за первые шесть месяцев 2017 года.
По данным СК, за последние годы также выросла популярность так называемых «групп смерти». Если в 2015 году членство попытавшихся свести счеты с жизнью в таких группах подтвердилось дважды, то за первую половину 2017 года его удалось подтвердить 287 раз. К тому же на телах подростков, совершивших самоубийство, все чаще и чаще находят порезы и татуировки в виде китов, дельфинов, бабочек, единорогов, медуз и других символов и аббревиатур суицидальной тематики.
Также в СК заметили, что в Сети до 75 миллионов увеличилось число просмотров сообщений о массовых убийствах в школах. Кроме того, практически все нападавшие состояли в интернет-группах, посвященных событиям в американской школе «Колумбайн».
В связи с этим в СК сделали вывод, что СМИ возбуждают «искусственный интерес» к данным темам и «подогревают» его. Так, по данным комитета, именно после освещения в СМИ возросло число подписчиков групп «колумбайн», «скулшутинг» и «массовые убийства». Это же касается и «групп смерти».
Для борьбы с подростковыми суицидами и нападениями в школах в СК предложили ввести жесткие ограничения на освещение этих явлений в СМИ. В частности, «упразднить анонимность в российском сегменте Интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях», а также ввести обязанность использования достоверных данных и рассмотреть вопрос о регистрации в Сети исключительно через портал госуслуг, передает РБК.
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