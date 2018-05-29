СМИ: женщин-полицейских в Льеже расстрелял отпущенный из тюрьмы уголовник

Установлена личность человека, который сегодня утром расстрелял полицейских и был убит ответным огнем в бельгийском городе Льеж. Им оказался преступник, который находился в тюремном отпуске.
Имя злоумышленника — Бенжамэн Эрман, ему 36 лет, он уроженец валлонского города Рошфор. Он был осужден за «классическое мелкое преступление» и сидел в тюрьме Лантэна. В связях с террористами ранее замечен не был и, по данным местного телевидения, приобщился к экстремистским взглядам уже в тюрьме. Кроме того, сообщается, что он отличался исключительно злым и жестоким нравом, передает «Интерфакс».
Два дня назад он был отпущен в так называемый тюремный отпуск и за это время успел совершить мелкое преступление в провинции Люксембург. Сегодня же Эрман смог завладеть огнестрельным оружием. По предварительным данным, во время проверки документов в центре Льежа он отобрал пистолет у женщины-полицейского, угрожая ей резаком для картона.
В результате устроенной Эрманом стрельбы погибли двое полицейских патрульной службы и пассажирка проезжавшей мимо машины, еще два стража порядка были ранены. Все погибшие — женщины. По словам очевидцев, убийца кричал «Аллах акбар!». Затем Эрман скрылся на территории лицея, где взял в заложницы женщину. Вскоре после этого он был убит.
Ранее сообщалось, что в качестве основной версии случившегося полиция рассматривает террористический акт.
Два дня назад он был отпущен в так называемый тюремный отпуск и за это время успел совершить мелкое преступление в провинции Люксембург. Сегодня же Эрман смог завладеть огнестрельным оружием. По предварительным данным, во время проверки документов в центре Льежа он отобрал пистолет у женщины-полицейского, угрожая ей резаком для картона.
В результате устроенной Эрманом стрельбы погибли двое полицейских патрульной службы и пассажирка проезжавшей мимо машины, еще два стража порядка были ранены. Все погибшие — женщины. По словам очевидцев, убийца кричал «Аллах акбар!». Затем Эрман скрылся на территории лицея, где взял в заложницы женщину. Вскоре после этого он был убит.
Ранее сообщалось, что в качестве основной версии случившегося полиция рассматривает террористический акт.
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