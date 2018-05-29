    Лавров сообщил об отказе России от ответных мер против украинских СМИ

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    Лавров сообщил об отказе России от ответных мер против украинских СМИ

    Лавров сообщил об отказе России от ответных мер против украинских СМИ

    Сергей Лавров обратил внимание на меры Киева против российских СМИ и отметил, что Москва никаких ответных шагов не предпринимает.

    Глава МИД РФ подчеркнул, что на Украине закрыты практически все российские СМИ, а журналистов из России высылают или не пускают в страну. Однако украинские журналисты продолжают спокойно работать в России.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов, либо других, не принимается».

    Министр обратил внимание на то, что украинские журналисты «достаточно резко» освещают события в России и «достаточно агрессивно» выступают на пресс-конференциях МИД РФ. Однако работников украинских СМИ никто аккредитации не лишает, передает «Интерфакс».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на «русофобскую шумиху» на Украине. По мнению министра, в Киеве «на антироссийской ноте» пытаются завоевать дополнительно расположение Запада, а также компенсировать свое нежелание проводить реформы, которых требует Запад, сообщает ТАСС.

    Отметим, что ранее сегодня стало известно, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов, в том числе НТВ.Ru, выполняя указ Петра Порошенко о санкциях против СМИ.

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