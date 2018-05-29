Лавров сообщил об отказе России от ответных мер против украинских СМИ

Сергей Лавров обратил внимание на меры Киева против российских СМИ и отметил, что Москва никаких ответных шагов не предпринимает.
Глава МИД РФ подчеркнул, что на Украине закрыты практически все российские СМИ, а журналистов из России высылают или не пускают в страну. Однако украинские журналисты продолжают спокойно работать в России.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов, либо других, не принимается».
Министр обратил внимание на то, что украинские журналисты «достаточно резко» освещают события в России и «достаточно агрессивно» выступают на пресс-конференциях МИД РФ. Однако работников украинских СМИ никто аккредитации не лишает, передает «Интерфакс».
Кроме того, Лавров обратил внимание на «русофобскую шумиху» на Украине. По мнению министра, в Киеве «на антироссийской ноте» пытаются завоевать дополнительно расположение Запада, а также компенсировать свое нежелание проводить реформы, которых требует Запад, сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов, в том числе НТВ.Ru, выполняя указ Петра Порошенко о санкциях против СМИ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов, либо других, не принимается».
Министр обратил внимание на то, что украинские журналисты «достаточно резко» освещают события в России и «достаточно агрессивно» выступают на пресс-конференциях МИД РФ. Однако работников украинских СМИ никто аккредитации не лишает, передает «Интерфакс».
Кроме того, Лавров обратил внимание на «русофобскую шумиху» на Украине. По мнению министра, в Киеве «на антироссийской ноте» пытаются завоевать дополнительно расположение Запада, а также компенсировать свое нежелание проводить реформы, которых требует Запад, сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов, в том числе НТВ.Ru, выполняя указ Петра Порошенко о санкциях против СМИ.
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