    Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы. кражи и ограбления, православие, религия, Тульская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

    Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

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    Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

    Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

    Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

      Ценный оклад иконы начала XIX века, о местонахождении которого ничего не было известно больше 30 лет, полицейские передали представителям епархии. Находку священнослужители называют чудом. Уникальная работа стоимостью более 4 миллионов рублей была похищена еще в начале 80-х.

      Медленно и очень осторожно стражи порядка передали священникам серебряный оклад. Почти год над православной реликвией, которую эксперты оценили в 70 тысяч долларов, работали реставраторы. Сегодня убранство чудотворного образа Феодосия Черниговского возвращают в руки служителей храма, которые больше 30 лет считали его бесследно утерянным. Полицейские нашли оклад в плачевном состоянии, с потертыми надписями, и поврежденной инкрустацией.

      На оклад наткнулись, разбирая один из кабинетов. Никто не знал, что это за реликвия и как оказалась на складе вещдоков. Некоторую ясность внесли эксперты, изучившие находку. В глаза сразу бросилась уникальная чеканка, а на ризе стояла печать Ивана Хлебникова. В XIX веке мастер считался одним из лучших ювелиров императорского двора. Его даже ставили в один ряд со знаменитым Фаберже. Отыскать вторую зацепку помог один из ветеранов милиции. Он вспомнил о так называемой группировке тульских «клюквенников», которая грабила церкви по всей России.

      Сергей Галкин, начальник УМВД России по Тульской области: «У них было изъято очень много различных ценностей, часть из них была определена. Вот, спустя 37 лет мы возвращаем оклад этот».

      Не меньших усилий стоило полицейским доказать причастность банды к исчезновению оклада из храма Покрова Пресвятой Богородицы. К счастью, сохранились бумаги, в которых были описаны детали преступления. Подробности — в репортаже.

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