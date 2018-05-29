Тульским священникам вернули похищенный 30 лет назад оклад чудотворной иконы

Ценный оклад иконы начала XIX века, о местонахождении которого ничего не было известно больше 30 лет, полицейские передали представителям епархии. Находку священнослужители называют чудом. Уникальная работа стоимостью более 4 миллионов рублей была похищена еще в начале
80-х.
Медленно и очень осторожно стражи порядка передали священникам серебряный оклад. Почти год над православной реликвией, которую эксперты оценили в 70 тысяч долларов, работали реставраторы. Сегодня убранство чудотворного образа Феодосия Черниговского возвращают в руки служителей храма, которые больше 30 лет считали его бесследно утерянным. Полицейские нашли оклад в плачевном состоянии, с потертыми надписями, и поврежденной инкрустацией.
На оклад наткнулись, разбирая один из кабинетов. Никто не знал, что это за реликвия и как оказалась на складе вещдоков. Некоторую ясность внесли эксперты, изучившие находку. В глаза сразу бросилась уникальная чеканка, а на ризе стояла печать Ивана Хлебникова. В XIX веке мастер считался одним из лучших ювелиров императорского двора. Его даже ставили в один ряд со знаменитым Фаберже. Отыскать вторую зацепку помог один из ветеранов милиции. Он вспомнил о так называемой группировке тульских «клюквенников», которая грабила церкви по всей России.
Сергей Галкин, начальник УМВД России по Тульской области: «У них было изъято очень много различных ценностей, часть из них была определена. Вот, спустя 37 лет мы возвращаем оклад этот».
Не меньших усилий стоило полицейским доказать причастность банды к исчезновению оклада из храма Покрова Пресвятой Богородицы. К счастью, сохранились бумаги, в которых были описаны детали преступления. Подробности — в репортаже.
На оклад наткнулись, разбирая один из кабинетов. Никто не знал, что это за реликвия и как оказалась на складе вещдоков. Некоторую ясность внесли эксперты, изучившие находку. В глаза сразу бросилась уникальная чеканка, а на ризе стояла печать Ивана Хлебникова. В XIX веке мастер считался одним из лучших ювелиров императорского двора. Его даже ставили в один ряд со знаменитым Фаберже. Отыскать вторую зацепку помог один из ветеранов милиции. Он вспомнил о так называемой группировке тульских «клюквенников», которая грабила церкви по всей России.
Сергей Галкин, начальник УМВД России по Тульской области: «У них было изъято очень много различных ценностей, часть из них была определена. Вот, спустя 37 лет мы возвращаем оклад этот».
Не меньших усилий стоило полицейским доказать причастность банды к исчезновению оклада из храма Покрова Пресвятой Богородицы. К счастью, сохранились бумаги, в которых были описаны детали преступления. Подробности — в репортаже.
Комментарии