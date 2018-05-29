В Петербурге сбившую пешехода велосипедистку решили не лишать водительских прав

В Санкт-Петербурге велосипедистку, сбившую пешехода, лишили водительских прав. Видимо, мыслили логически — раз с двухколесным транспортом не может справиться, то и за рулем делать нечего.

Правда, закону подобные процессуальные действия противоречат. О случае Светланы Князевой стали писать в Интернете, автомобильные эксперты спорили до хрипоты. Но никто так и не понял, как можно отобрать водительское у велосипедистки, которая крутила педали в момент аварии. В итоге инспектор передумал наказывать женщину и водительское удостоверение осталось при ней.



Илья Скрябин, автомобильный эксперт: «Эта ситуация будет поводом, чтобы еще раз поднять этот вопрос и понять — ответственность тех, кто едет быстрее чем пешеход, но тем не менее не является участником дорожного движения».



Тем не менее против Князевой завели дело о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью. Выписали штраф — пару тысяч рублей. Что касается пострадавшей, то, как выяснили полицейские, у нее ушибы и ссадины. Однако оппонентка Князевой намерена обратиться к судмедэкспертам и зафиксировать все повреждения. Очевидно, что велосипедистке придется компенсировать еще и расходы на лечение.



Светлана Князева для себя уяснила: тише едешь — дальше будешь. Впрочем, прокатиться ей не скоро удастся. Велосипед нужно сдать в ремонт, но пока деньги нужны, чтобы заплатить пострадавшей. О сумме компенсации Князева может только догадываться. Разбирательство еще впереди, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.