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    Прокурор попросил пожизненные сроки для членов «банды GTA»

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    Прокурор попросил пожизненные сроки для членов «банды GTA»

    Прокурор попросил пожизненные сроки для членов «банды GTA»

    Гособвинение просит приговорить членов «банды GTA», убивавших водителей, к срокам от 25 лет колонии до пожизненного.

    Выступая в Московском областном суде, прокурор призвала приговорить к пожизненному сроку Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Умара Хасанова и Анвара Улугмурадова. Кроме того, Зафарджону Гулямову попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.

    При этом прокурор подчеркнула, что члены группировки «убивали людей, чтобы связать себя кровью друг с другом и доказать, что они достойны быть членами организованной банды», передает ТАСС.

    Сообщения о жестокой банде, которая ночью орудует на трассах Москвы и области, появились в 2014 году. Злоумышленники сначала при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей остановиться, а потом убивали и грабили своих жертв. Членов банды, которая получила название по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), обвинили в 17 убийствах и двух покушениях, а также бандитизме и разбое.

    смотретьРазоблачить «банду GTA» помогли свидетели дерзких убийств
    Разоблачить «банду GTA» помогли свидетели дерзких убийств
    Отметим, что изначально на скамье подсудимых находились 9 человек. Только пятеро их осталось после того, как в августе прошлого года группа фигурантов дела устроила перестрелку в здании Мособлсуда. Обвиняемым удалось освободиться от конвоиров и завладеть их оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. Трое арестантов пытались скрыться и были убиты, еще один умер в больнице.

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