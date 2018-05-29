Лавров в Белоруссии подписал соглашение о признании виз на время ЧМ-2018

Москва и Минск подписали соглашение о взаимном признании виз на период проведения международных спортивных мероприятий. Документ упростит жизнь иностранным болельщикам, которые собираются посетить предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Они смогут попасть в нашу страну через Белоруссию без дополнительных въездных документов.

Такое же право получат фанаты, которые планируют посетить II Европейские игры в Минске летом будущего года. Подписи под документом поставили министры иностранных дел России и Белоруссии. Сейчас Сергей Лавров находится в республике с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры со своим коллегой Владимиром Макеем, а затем встретился с президентом Александром Лукашенко. Собеседники обсудили самые актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии, а также расширение сил НАТО в Европе.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую мы в последнее время наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, что сегодня было подтверждено на встрече с президентом Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности».



В ходе переговоров Сергей Лавров и Александр Лукашенко также обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на июнь.