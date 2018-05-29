Украина блокирует НТВ.Ru и другие сайты российских СМИ

Украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов после указа президента Украины Петра Порошенко о санкциях против СМИ.
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Кроме того, в стране блокируют доступ к ресурсам российских агентств. Например, при попытке захода на сайт РИА Новости у некоторых украинских пользователей появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».
Отмечается, что пока указ Порошенко выполнили не все провайдеры: у многих пользователей доступ пока остается открытым.
Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний был опубликован 16 мая. В перечень были включены 1228 человек и 468 юридических лиц.
В санкционный список попали почти все ведущие российские СМИ и телеканалы. Помимо НТВ, это в том числе МИА «Россия сегодня», «Первый канал», «Рен-ТВ», сайты ВГТРК.
В Международной федерации журналистов действия Киева в отношении российских СМИ назвали «цензурным решением» и осудили.
Доля посетителей сайта НТВ.Ru с Украины составляет 4–5%. Наш контент жители соседней страны могут смотреть в соцсетях НТВ и на YouTube.
Киевские власти в последнее время усилили давление на российские СМИ. Так, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работали корреспонденты РИА Новости Украина и провели там обыск, который длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель этого портала Кирилл Вышинский, его обвинили в госизмене — поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что пока указ Порошенко выполнили не все провайдеры: у многих пользователей доступ пока остается открытым.
Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний был опубликован 16 мая. В перечень были включены 1228 человек и 468 юридических лиц.
В санкционный список попали почти все ведущие российские СМИ и телеканалы. Помимо НТВ, это в том числе МИА «Россия сегодня», «Первый канал», «Рен-ТВ», сайты ВГТРК.
В Международной федерации журналистов действия Киева в отношении российских СМИ назвали «цензурным решением» и осудили.
Доля посетителей сайта НТВ.Ru с Украины составляет 4–5%. Наш контент жители соседней страны могут смотреть в соцсетях НТВ и на YouTube.
Киевские власти в последнее время усилили давление на российские СМИ. Так, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работали корреспонденты РИА Новости Украина и провели там обыск, который длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель этого портала Кирилл Вышинский, его обвинили в госизмене — поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
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