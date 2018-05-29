Песков рассказал, что помогло Монсону получить российский паспорт

Дмитрий Песков рассказал, что всемирная известность помогла американскому бойцу Джеффри Монсону получить российское гражданство.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что спортсмен ранее выполнил все необходимые процедуры, а также отметил, что предоставление гражданства знаменитым людям является распространенной в мире практикой.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он выполнил все процедуры, обратился в соответствующем порядке за гражданством. Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира».
При этом Песков обратил внимание на то, что Монсон будет считаться российским гражданином только после того, как принесет присягу.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство. Ранее знаменитый боец по прозвищу Снеговик, известный любовью к России и ее истории, неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза, а получение российского паспорта называл своей давней мечтой. В ближайшее время спортсмен собирается открыть в России школы смешанных единоборств.
Отметим, что в 2016 году Джефф Монсон получил гражданство Луганской народной республики.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он выполнил все процедуры, обратился в соответствующем порядке за гражданством. Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира».
При этом Песков обратил внимание на то, что Монсон будет считаться российским гражданином только после того, как принесет присягу.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство. Ранее знаменитый боец по прозвищу Снеговик, известный любовью к России и ее истории, неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза, а получение российского паспорта называл своей давней мечтой. В ближайшее время спортсмен собирается открыть в России школы смешанных единоборств.
Отметим, что в 2016 году Джефф Монсон получил гражданство Луганской народной республики.
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