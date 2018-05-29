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    Уровень преступности: 25% украинских военных стали фигурантами уголовных дел

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    Уровень преступности: 25% украинских военных стали фигурантами уголовных дел

    Уровень преступности: 25% украинских военных стали фигурантами уголовных дел

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о возросшем в последнее время уровне преступности в рядах ВСУ.

    По словам Матиоса, с весны 2014 года Военная прокуратура Украины завела более 27 тысяч уголовных дел, по ним проходят 43 тысячи украинских военных, а это около четверти от всех бойцов ВСУ.

    Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих. За весь период военными прокуратурами в Едином реестре досудебных расследований зарегистрированы 27,2 тысячи уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тысячи военнослужащих. Это четвертая часть армии».

    Неутешительные данные о количестве уголовных дел в отношении украинских военных Матиос привел во время выступления в Харькове. По словам главного военного прокурора страны, только за неполные 5 месяцев 2018 года военнослужащие совершили 5179 преступлений, по которым заведены уголовные дела. Для сравнения: за 4 месяца 2017 года, по данным Матиоса, таких преступлений насчитывалось почти 7,5 тысячи.

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