Глава МИД Литвы назвал глупой идеей проведение ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс заявил, что проведение чемпионата мира по футболу в России — «глупая идея».
Свое мнение политик высказал в интервью радиостанции Radio Liberty.
Линас Линкевичюс, глава МИД Литвы: «Это совершенно глупая идея, потому что русские поднимут шумиху и станут центром притяжения. Те, кто наивно считает, что спорт является только спортом, а культура — только культурой, ошибаются: в России все проходит сквозь призму политики, и это очень хорошо для пропаганды».
Линкевичюс также прокомментировал решение высокопоставленных чиновников Англии и Исландии бойкотировать ЧМ-2018. Он отметил, что «бойкот чемпионата мира вряд ли станет организованным политическим жестом», и выразил надежду, что это решение будет «более или менее координированным». Также он добавил, что в мире с бойкотом согласны далеко не все.
Ранее власти Британии и Исландии объявили бойкот ЧМ-2018 в связи с «делом Скрипаля». А в США британских и американских фанатов призвали «дважды подумать», прежде чем ехать в Россию.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Линас Линкевичюс, глава МИД Литвы: «Это совершенно глупая идея, потому что русские поднимут шумиху и станут центром притяжения. Те, кто наивно считает, что спорт является только спортом, а культура — только культурой, ошибаются: в России все проходит сквозь призму политики, и это очень хорошо для пропаганды».
Линкевичюс также прокомментировал решение высокопоставленных чиновников Англии и Исландии бойкотировать ЧМ-2018. Он отметил, что «бойкот чемпионата мира вряд ли станет организованным политическим жестом», и выразил надежду, что это решение будет «более или менее координированным». Также он добавил, что в мире с бойкотом согласны далеко не все.
Ранее власти Британии и Исландии объявили бойкот ЧМ-2018 в связи с «делом Скрипаля». А в США британских и американских фанатов призвали «дважды подумать», прежде чем ехать в Россию.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Комментарии