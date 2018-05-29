Лавров: свидетельства России по крушению Boeing в Донбассе игнорируются

Сергей Лавров раскритиковал доклад международных следователей о крушении Boeing 777 в Донбассе и подход Австралии и Нидерландов по компенсациям.
Глава МИД РФ подчеркнул, что следствие игнорирует документальные свидетельства, которые неоднократно предоставлялись Россией.
В частности, были представлены результаты натурных испытаний, проведенных производителем комплекса «Бук» «Алмаз-Антей», и первичные данные с российских радаров, согласно которым «ракета не могла взлететь с той точки откуда, как утверждает следствие, она была запущена». Однако, по словам министра, все это было проигнорировано, передает РИА Новости.
Также Лавров отметил, что Россия считает неуместным ультимативный подход Австралии и Нидерландов по компенсациям в связи с крушением Boeing, подчеркнув, что от Москвы добиваются признания вины до завершения расследования. Подобный подход глава МИД связал с «искушением поиграть на русофобии» и «отвлечь внимание общественности».
Напомним, пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
А на прошлой неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском.
В России эти обвинения отвергли. Так, в Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. В МИД РФ же обратили внимание на то, что расследование является предвзятым и однобоким. А Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
В частности, были представлены результаты натурных испытаний, проведенных производителем комплекса «Бук» «Алмаз-Антей», и первичные данные с российских радаров, согласно которым «ракета не могла взлететь с той точки откуда, как утверждает следствие, она была запущена». Однако, по словам министра, все это было проигнорировано, передает РИА Новости.
Также Лавров отметил, что Россия считает неуместным ультимативный подход Австралии и Нидерландов по компенсациям в связи с крушением Boeing, подчеркнув, что от Москвы добиваются признания вины до завершения расследования. Подобный подход глава МИД связал с «искушением поиграть на русофобии» и «отвлечь внимание общественности».
Напомним, пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
А на прошлой неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском.
В России эти обвинения отвергли. Так, в Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. В МИД РФ же обратили внимание на то, что расследование является предвзятым и однобоким. А Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
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