«Это его право»: Песков ответил на вопрос об израильском гражданстве Абрамовича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу появившейся накануне информации о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович получил гражданство Израиля.
По словам Пескова, Абрамович воспользовался своим правом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право».
Вчера информагентства со ссылкой на источники сообщили, что Роман Абрамович прилетел в Израиль, но задерживаться там не стал и покинул страну, как только оформил местное гражданство.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источники распространило информацию, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Соединенное Королевство не отказывало ему в выдаче инвестиционной визы, все дело в затянувшейся процедуре продления.
Тем временем газета The Daily Telegraph писала, что предпринимателю для получения новой визы, возможно, придется объяснять британским властям происхождение своего состояния. После этих публикаций в СМИ появились сообщения, что Абрамович решил получить израильский паспорт.
Роман Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В опубликованном 13 мая ежегодном рейтинге британской газеты Times он сохранил за собой 13-ю строчку.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право».
Вчера информагентства со ссылкой на источники сообщили, что Роман Абрамович прилетел в Израиль, но задерживаться там не стал и покинул страну, как только оформил местное гражданство.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источники распространило информацию, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Соединенное Королевство не отказывало ему в выдаче инвестиционной визы, все дело в затянувшейся процедуре продления.
Тем временем газета The Daily Telegraph писала, что предпринимателю для получения новой визы, возможно, придется объяснять британским властям происхождение своего состояния. После этих публикаций в СМИ появились сообщения, что Абрамович решил получить израильский паспорт.
Роман Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В опубликованном 13 мая ежегодном рейтинге британской газеты Times он сохранил за собой 13-ю строчку.
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