Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

Сирия договорилась с Абхазией и Южной Осетии об установлении дипломатических отношений.
Представители трех стран приняли решение подписать коммюнике о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.
Как говорится в обращении президента Абхазии Рауля Хаджимбы, опубликованном во вторник на его официальном портале, этому событию предшествовала большая дипломатическая работа. Так, накануне в Москве состоялась трехсторонняя встреча послов трех стран. Дипломаты согласовали текст и дату выхода коммюнике, а также обменялись соответствующими нотами.
Рауль Хаджимба, президент Абхазии: «Мы высоко ценим этот шаг руководства САР и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни».
Сирия, Абхазия и Южная Осетия подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, а также стремление к полномасштабному политическому, экономическому и культурному сотрудничеству, отметили в южноосетинском МИД.
Напомним, Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Также независимость этих стран от Грузии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.
Как говорится в обращении президента Абхазии Рауля Хаджимбы, опубликованном во вторник на его официальном портале, этому событию предшествовала большая дипломатическая работа. Так, накануне в Москве состоялась трехсторонняя встреча послов трех стран. Дипломаты согласовали текст и дату выхода коммюнике, а также обменялись соответствующими нотами.
Рауль Хаджимба, президент Абхазии: «Мы высоко ценим этот шаг руководства САР и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни».
Сирия, Абхазия и Южная Осетия подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, а также стремление к полномасштабному политическому, экономическому и культурному сотрудничеству, отметили в южноосетинском МИД.
Напомним, Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Также независимость этих стран от Грузии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.
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