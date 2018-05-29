    Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

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    Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

    Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

    Сирия договорилась с Абхазией и Южной Осетии об установлении дипломатических отношений.

    Представители трех стран приняли решение подписать коммюнике о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

    Как говорится в обращении президента Абхазии Рауля Хаджимбы, опубликованном во вторник на его официальном портале, этому событию предшествовала большая дипломатическая работа. Так, накануне в Москве состоялась трехсторонняя встреча послов трех стран. Дипломаты согласовали текст и дату выхода коммюнике, а также обменялись соответствующими нотами.

    Рауль Хаджимба, президент Абхазии: «Мы высоко ценим этот шаг руководства САР и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни».

    Сирия, Абхазия и Южная Осетия подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, а также стремление к полномасштабному политическому, экономическому и культурному сотрудничеству, отметили в южноосетинском МИД.

    Напомним, Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Также независимость этих стран от Грузии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.


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