Захвативший заложников московский художник признал вину

Следователи предъявили обвинение московскому художнику Александру Боровому, который убил соседа и захватил в заложники его семью.
Как сообщили в столичном главке Следственного комитета, 57-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и захвате заложников, повлекшем убийство. По словам представителя СК Юлии Ивановой, процедура прошла с разрешения врачей в ходе допроса художника, который находится сейчас в одной из столичных клиник.
Представитель СК отметила, что Боровой признал свою вину и пояснил, что убил соседа и удерживал его семью из-за личных неприязненных отношений, которые стали следствием проживания с ними в одной квартире.
Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Борового.
Напомним, вечером 24 мая художник Боровой в состоянии алкогольного опьянения захватил в заложники семью из трех человек. Всё произошло в квартире дома на улице Молостовых, которую мужчина делил с захваченными им людьми. При этом Боровой выстрелил в одного из заложников, который скончался на месте происшествия. Жена и ребенок погибшего не пострадали. После этого художник нанес себе ножевое ранение, был задержан правоохранителями и госпитализирован.
По предварительной версии, причиной случившегося стал квартирный спор. Предположительно, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье, с которой у художника и возник конфликт.
Представитель СК отметила, что Боровой признал свою вину и пояснил, что убил соседа и удерживал его семью из-за личных неприязненных отношений, которые стали следствием проживания с ними в одной квартире.
Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Борового.
Напомним, вечером 24 мая художник Боровой в состоянии алкогольного опьянения захватил в заложники семью из трех человек. Всё произошло в квартире дома на улице Молостовых, которую мужчина делил с захваченными им людьми. При этом Боровой выстрелил в одного из заложников, который скончался на месте происшествия. Жена и ребенок погибшего не пострадали. После этого художник нанес себе ножевое ранение, был задержан правоохранителями и госпитализирован.
По предварительной версии, причиной случившегося стал квартирный спор. Предположительно, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье, с которой у художника и возник конфликт.
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