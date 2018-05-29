    Захвативший заложников московский художник признал вину

    комментировать
    • Фото: vk.com
    Захвативший заложников московский художник признал вину

    Захвативший заложников московский художник признал вину

    Захвативший заложников московский художник признал вину
  • Фото: vk.com

    • Следователи предъявили обвинение московскому художнику Александру Боровому, который убил соседа и захватил в заложники его семью.

    Как сообщили в столичном главке Следственного комитета, 57-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и захвате заложников, повлекшем убийство. По словам представителя СК Юлии Ивановой, процедура прошла с разрешения врачей в ходе допроса художника, который находится сейчас в одной из столичных клиник.

    Представитель СК отметила, что Боровой признал свою вину и пояснил, что убил соседа и удерживал его семью из-за личных неприязненных отношений, которые стали следствием проживания с ними в одной квартире.

    Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Борового.

    смотретьСледователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы
    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы
    Напомним, вечером 24 мая художник Боровой в состоянии алкогольного опьянения захватил в заложники семью из трех человек. Всё произошло в квартире дома на улице Молостовых, которую мужчина делил с захваченными им людьми. При этом Боровой выстрелил в одного из заложников, который скончался на месте происшествия. Жена и ребенок погибшего не пострадали. После этого художник нанес себе ножевое ранение, был задержан правоохранителями и госпитализирован.

    По предварительной версии, причиной случившегося стал квартирный спор. Предположительно, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье, с которой у художника и возник конфликт.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru