Источник рассказал о пассажирах пропавшего в Забайкалье Ми-2

Руководитель аэроклуба ДОСААФ Олег Корсаков и два сотрудника Сохондинского заповедника находились на борту вертолета
Ми-2, который перестал выходить на связь в Забайкалье.
По данным источника в экстренных службах, глава аэроклуба ДОСААФ сам управлял пропавшим вертолетом.
Должности сотрудников заповедника пока не называются, передает РИА Новости.
Напомним, вертолет Ми-2, который занимался авиапатрулированием и заброской грузов, перестал выходить на связь сегодня утром при облете Кыринского района. Сейчас ведутся поиски машины, в них принимают участие три воздушных судна и наземные группы.
Должности сотрудников заповедника пока не называются, передает РИА Новости.
Напомним, вертолет Ми-2, который занимался авиапатрулированием и заброской грузов, перестал выходить на связь сегодня утром при облете Кыринского района. Сейчас ведутся поиски машины, в них принимают участие три воздушных судна и наземные группы.
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