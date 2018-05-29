    Источник рассказал о пассажирах пропавшего в Забайкалье Ми-2

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    Источник рассказал о пассажирах пропавшего в Забайкалье Ми-2

    Источник рассказал о пассажирах пропавшего в Забайкалье <nobr>Ми-2</nobr>

    Руководитель аэроклуба ДОСААФ Олег Корсаков и два сотрудника Сохондинского заповедника находились на борту вертолета Ми-2, который перестал выходить на связь в Забайкалье.

    По данным источника в экстренных службах, глава аэроклуба ДОСААФ сам управлял пропавшим вертолетом.

    Должности сотрудников заповедника пока не называются, передает РИА Новости.

    Напомним, вертолет Ми-2, который занимался авиапатрулированием и заброской грузов, перестал выходить на связь сегодня утром при облете Кыринского района. Сейчас ведутся поиски машины, в них принимают участие три воздушных судна и наземные группы.

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