    Врио губернатора Ямало-Ненецкого АО стал 30-летний Артюхов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Врио губернатора <nobr>Ямало-Ненецкого</nobr> АО стал <nobr>30-летний</nobr> Артюхов

    Врио губернатора Ямало-Ненецкого АО стал 30-летний Артюхов

    Врио губернатора <nobr>Ямало-Ненецкого</nobr> АО стал <nobr>30-летний</nobr> Артюхов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

    • Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил Дмитрий Артюхов, до этого занимавший пост замгубернатора этого региона.

    Прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в середине мая оставил эту должность, получив пост главы Минприроды РФ вместо Сергея Донского.

    Дмитрию Артюхову 30 лет, он стал самым молодым главой региона. Артюхов с рождения живет и работает на Ямале. Получил степень магистра экономики в Тюменском госуниверситете и степень MBA в Сингапурском университете управления. Участник конкурса «Лидеры России». Последние два года занимал пост замгубернатора ЯНАО. В региональном правительстве курировал молодежную политику, департамент госзаказа и департамент по экономике.

    Ранее сегодня Владимир Путин назначил 44-летнего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области.

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