Врио губернатора Ямало-Ненецкого АО стал 30-летний Артюхов

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил Дмитрий Артюхов, до этого занимавший пост замгубернатора этого региона.
Прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в середине мая оставил эту должность, получив пост главы Минприроды РФ вместо Сергея Донского.
Дмитрию Артюхову 30 лет, он стал самым молодым главой региона. Артюхов с рождения живет и работает на Ямале. Получил степень магистра экономики в Тюменском госуниверситете и степень MBA в Сингапурском университете управления. Участник конкурса «Лидеры России». Последние два года занимал пост замгубернатора ЯНАО. В региональном правительстве курировал молодежную политику, департамент госзаказа и департамент по экономике.
Ранее сегодня Владимир Путин назначил 44-летнего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области.
Дмитрию Артюхову 30 лет, он стал самым молодым главой региона. Артюхов с рождения живет и работает на Ямале. Получил степень магистра экономики в Тюменском госуниверситете и степень MBA в Сингапурском университете управления. Участник конкурса «Лидеры России». Последние два года занимал пост замгубернатора ЯНАО. В региональном правительстве курировал молодежную политику, департамент госзаказа и департамент по экономике.
Ранее сегодня Владимир Путин назначил 44-летнего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области.
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