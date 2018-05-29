Под Волгоградом адвокат с другом прикарманили предназначенные на взятки деньги

В Волгоградской области адвокат Владислав Латышев и его товарищ Натиг Залов получили тюремные сроки за мошенничество, совершенное в крупном размере. Они присвоили более одного миллиона рублей, которые клиенты передали якобы для дачи взяток следователям и чиновникам.
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в прошлом году Залов и Латышев получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей якобы для передачи в качестве взятки сотрудникам следственных органов, чтобы решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела, но деньги эти до следователей не дошли, приятели их присвоили и поделили.
По данным надзорного ведомства, Залов также за 700 тысяч рублей пообещал в администрации города Волжского уладить вопрос с земельным участком, но так и не донес деньги до чиновников.
Волжский городской суд приговорил Латышева к 3 годам лишения свободы, а Залову назначил наказание в виде 2 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор еще в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По данным надзорного ведомства, Залов также за 700 тысяч рублей пообещал в администрации города Волжского уладить вопрос с земельным участком, но так и не донес деньги до чиновников.
Волжский городской суд приговорил Латышева к 3 годам лишения свободы, а Залову назначил наказание в виде 2 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор еще в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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