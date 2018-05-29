Более 10 человек пострадали из-за паники в самолете после шутки о бомбе

Паника началась на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air после того, как один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится бомба.
Пассажир заявил о бомбе после того, как бортпроводник поинтересовался, что лежит в его чемодане. Шутка спровоцировала серьезное волнение среди пассажиров. Начался хаос.
В результате на борту рейса Понтианак — Джакарта пострадали 11 человек. После приземления их пришлось госпитализировать.
После приземления самолет обыскали службы безопасности, бомбу не нашли. Шутника задержали, ему по индонезийским законам грозит тюремное заключение сроком на один год, передает РИА Новости.
В результате на борту рейса Понтианак — Джакарта пострадали 11 человек. После приземления их пришлось госпитализировать.
После приземления самолет обыскали службы безопасности, бомбу не нашли. Шутника задержали, ему по индонезийским законам грозит тюремное заключение сроком на один год, передает РИА Новости.
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