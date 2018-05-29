Россия создаст комплексы РЭБ с учетом сбитых в Сирии «Томагавков»

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разработают с учетом данных, полученных при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк», которые нашли в Сирии после удара коалиции.
Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. По его словам, сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых будут учтены все полученные при исследовании «Томагавков» данные.
Владимир Михеев: «С учетом всей полученной информации мы будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави».
Для создания новых комплексов РЭБ, отметил Михеев, понадобится около двух-трех лет.
Владимир Михеев: «Имея эту ракету (Томагавк. — Прим. ред.) в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. А зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения».
Михеев также добавил, что российские специалисты с интересом наблюдают за западными беспилотниками и новыми американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые активно применяются в районе Сирии.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, как заявили в Вашингтоне, достигли целей. Россия со своей стороны сообщила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО, и пообещала предоставить доказательства. Ими стали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет «Томагавк», доставленные из Сирии в Россию.
Владимир Михеев: «С учетом всей полученной информации мы будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави».
Для создания новых комплексов РЭБ, отметил Михеев, понадобится около двух-трех лет.
Владимир Михеев: «Имея эту ракету (Томагавк. — Прим. ред.) в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. А зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения».
Михеев также добавил, что российские специалисты с интересом наблюдают за западными беспилотниками и новыми американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые активно применяются в районе Сирии.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, как заявили в Вашингтоне, достигли целей. Россия со своей стороны сообщила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО, и пообещала предоставить доказательства. Ими стали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет «Томагавк», доставленные из Сирии в Россию.
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