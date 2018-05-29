Водка и хлеб стали самыми популярными товарами у россиян

Стало известно, какие товары россияне чаще всего покупают в магазинах.
В топ-5 самых популярных товаров вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Также в список попали пиво, молочные продукты, кондитерские изделия, конфеты и соки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».
По словам руководителя коммерческого департамента «Такском» Константина Головкина, российские покупатели не ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление. Эту тенденцию эксперты объясняют ускорившимся темпом жизни россиян и нехваткой свободного времени.
Между тем, по итогам исследования, некоторые регионы России все-таки склоняются к здоровому образу жизни. В частности, в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Калининградской, Астраханской, Волгоградской и Магаданской областях алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров.
По словам руководителя коммерческого департамента «Такском» Константина Головкина, российские покупатели не ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление. Эту тенденцию эксперты объясняют ускорившимся темпом жизни россиян и нехваткой свободного времени.
Между тем, по итогам исследования, некоторые регионы России все-таки склоняются к здоровому образу жизни. В частности, в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Калининградской, Астраханской, Волгоградской и Магаданской областях алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров.
Комментарии