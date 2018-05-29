В Азербайджане официально открыли «Южный газовый коридор»

Ильхам Алиев запустил «Южный газовый коридор», по которому газ из Азербайджана пойдет в Европу.
Торжественная церемония состоялась на Сангачальском терминале в Баку. Старт работе «Южного газового коридора» (ЮГК) дал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также участие в церемонии приняли участие представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний.
Алиев назвал запуск ЮГК «историческим событием», подчеркнув, что реализация «крупнейшего инфраструктурного проекта стала возможной в рамках широкого международного сотрудничества», передает ТАСС. При этом президент страны отметил, что азербайджанский газ внесет вклад в энергобезопасность континента и «заново составит его энергетическую карту».
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для доставки азербайджанского газа в Европу через Турцию. На первоначальном этапе по ЮГК планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа, в том числе 6 млрд — в Турцию, а 10 млрд — Европу. В дальнейшем же объемы поставок планируется нарастить до 31 млрд кубометров.
Алиев назвал запуск ЮГК «историческим событием», подчеркнув, что реализация «крупнейшего инфраструктурного проекта стала возможной в рамках широкого международного сотрудничества», передает ТАСС. При этом президент страны отметил, что азербайджанский газ внесет вклад в энергобезопасность континента и «заново составит его энергетическую карту».
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для доставки азербайджанского газа в Европу через Турцию. На первоначальном этапе по ЮГК планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа, в том числе 6 млрд — в Турцию, а 10 млрд — Европу. В дальнейшем же объемы поставок планируется нарастить до 31 млрд кубометров.
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