Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  

    В Забайкалье пропал вертолет Ми-2

    комментировать

    В Забайкалье пропал вертолет Ми-2

    В Забайкалье пропал вертолет <nobr>Ми-2</nobr>

    В Забайкальском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находятся три человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Отмечается, что вертолет не вышел на связь в Карымском районе.

    По словам источника агентства, пропавший вертолет принадлежит читинскому отделению ДОСААФ. Он совершал облет Сохондинского заповедника.

    Сейчас ведутся его поиски. Пропавший вертолет ищут самолет Ан-26 «Росавиации» и наземная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru