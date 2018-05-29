В Забайкалье пропал вертолет Ми-2

В Забайкальском крае пропал вертолет
Ми-2, на борту которого находятся три человека.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что вертолет не вышел на связь в Карымском районе.
По словам источника агентства, пропавший вертолет принадлежит читинскому отделению ДОСААФ. Он совершал облет Сохондинского заповедника.
Сейчас ведутся его поиски. Пропавший вертолет ищут самолет Ан-26 «Росавиации» и наземная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.
Отмечается, что вертолет не вышел на связь в Карымском районе.
По словам источника агентства, пропавший вертолет принадлежит читинскому отделению ДОСААФ. Он совершал облет Сохондинского заповедника.
Сейчас ведутся его поиски. Пропавший вертолет ищут самолет Ан-26 «Росавиации» и наземная группа. Обстоятельства ЧП выясняются.
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