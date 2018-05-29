Гендиректор Эрмитажа объяснил атаку на картину Репина «атмосферой нетерпимости»

В четверг, 31 мая, Союз музеев России проведет общее собрание, чтобы обсудить нападение на картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее.
Президент Союза музеев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал произошедшее трагедией, к которой привела «атмосфера нетерпимости, злости и неадекватных реакций».
Музейщики надеются, что преступник понесет «наказание, способное остановить ему подобных». Руководство Союза музеев России также добавило, что от решения суда будет зависеть дальнейшая «возможность и готовность увеличивать доступность музейных пространств».
В конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи в пустой зал прорвался посетитель и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Подозреваемого зовут Игорь Подпорин, он задержан. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
Музейщики надеются, что преступник понесет «наказание, способное остановить ему подобных». Руководство Союза музеев России также добавило, что от решения суда будет зависеть дальнейшая «возможность и готовность увеличивать доступность музейных пространств».
В конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи в пустой зал прорвался посетитель и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Подозреваемого зовут Игорь Подпорин, он задержан. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
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