Охрану Крымского моста усилили катерами Каспийской флотилии

Каспийская флотилия выделила для охраны Крымского моста три артиллерийских катера.
Катера проектов 1204 «Шмель» и 1400М «Гриф-М» по внутренним водным путям переброшены из Астрахани в Керчь. Суда уже приступили к боевой службе по охране Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Катера проекта 1204 рассчитаны для действий на внутренних акваториях. Они вооружены 76-мм артиллерийским орудием и 17-ствольной пусковой установкой 140-мм неуправляемых ракет.
Катера проекта 1400М предназначены для охраны прибрежных районов, внутренних водоемов и открытых рейдов. Вооружены турельно-башенной пулеметной установкой «Утес-М».
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. До появления моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров с материковой Россией.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Катера проекта 1204 рассчитаны для действий на внутренних акваториях. Они вооружены 76-мм артиллерийским орудием и 17-ствольной пусковой установкой 140-мм неуправляемых ракет.
Катера проекта 1400М предназначены для охраны прибрежных районов, внутренних водоемов и открытых рейдов. Вооружены турельно-башенной пулеметной установкой «Утес-М».
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. До появления моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров с материковой Россией.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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