Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  
    В России выросла средняя сумма потребительского кредита. банки, кредиты, магазины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России выросла средняя сумма потребительского кредита

    В России выросла средняя сумма потребительского кредита

    комментировать

    В России выросла средняя сумма потребительского кредита

    В России выросла средняя сумма потребительского кредита

      Средняя сумма кредита на покупку потребительских товаров резко выросла. Эксперты объясняют это ослаблением рубля. Дело не в том, что товары сильно подорожали, а в том, что россияне решили заранее подготовиться к росту цен.

      Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что в апреле средняя сумма кредита на потребительские товары взлетела на 29% и превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

      Аналитики говорят, что размеры потребительских кредитов стабильно увеличивались с начала года. Россияне пошли по магазинам, так как ситуация в экономике стабилизировалась. А вот резкий прирост в апреле объясняют падением рубля, доллар зафиксировался выше 60.

      Эксперты считают, что граждане усвоили урок предыдущих курсовых скачков и поняли, что товары, особенно бытовая техника и электроника, вместе с падением рубля дорожают, но даже если рубль восстановится, цены обратно уже не вернутся.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru