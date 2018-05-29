В России выросла средняя сумма потребительского кредита

Средняя сумма кредита на покупку потребительских товаров резко выросла. Эксперты объясняют это ослаблением рубля. Дело не в том, что товары сильно подорожали, а в том, что россияне решили заранее подготовиться к росту цен.
Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что в апреле средняя сумма кредита на потребительские товары взлетела на 29% и превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Аналитики говорят, что размеры потребительских кредитов стабильно увеличивались с начала года. Россияне пошли по магазинам, так как ситуация в экономике стабилизировалась. А вот резкий прирост в апреле объясняют падением рубля, доллар зафиксировался выше 60.
Эксперты считают, что граждане усвоили урок предыдущих курсовых скачков и поняли, что товары, особенно бытовая техника и электроника, вместе с падением рубля дорожают, но даже если рубль восстановится, цены обратно уже не вернутся.
Аналитики говорят, что размеры потребительских кредитов стабильно увеличивались с начала года. Россияне пошли по магазинам, так как ситуация в экономике стабилизировалась. А вот резкий прирост в апреле объясняют падением рубля, доллар зафиксировался выше 60.
Эксперты считают, что граждане усвоили урок предыдущих курсовых скачков и поняли, что товары, особенно бытовая техника и электроника, вместе с падением рубля дорожают, но даже если рубль восстановится, цены обратно уже не вернутся.
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