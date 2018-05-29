В ростовском колледже искусств разразился скандал из-за мата в пьесе

В ростовском колледже искусств разгорелся конфликт между студентами и преподавателями. Начинающие актеры использовали в дипломном спектакле нецензурную лексику. Всего три слова, но их хватило, чтобы разразился громкий скандал.

Молодежная студия «Исток» очередную пьесу разбирает, ютясь у единомышленников. Студенты-выпускники 3 года репетировали в колледже культуры. Сейчас путь им туда заказан. Конфликт с руководством учебного учреждения начался на экзамене по актерскому мастерству. Студенты сыграли современную пьесу «Месяц у моря», вызвав возмущение маститых преподавателей.



Галина Гульчак, председатель предметно-цикловой комиссии режиссуры и театрального творчества ростовского колледжа культуры: «Это искусство, которое должно трогать души и волновать сердца зрителей. Я не думаю, что после просмотра этого спектакля, наши дети стали чище, добрее, умнее».



Главный герой пьесы — парень, в 90-е годы приехавший в приморский городок. Он играет в футбольной команде работников местного кладбища и сталкивается с бандитами, которые не стесняются в выражениях.



Сергей Кравец, преподаватель ростовского колледжа культуры: «В момент, когда актер произнес слово со сцены, и директор, и учебная часть, все демонстративно посреди показа встали и вышли».



Сергей Кравец готовил студентов к экзамену и не подозревал, что интерес к современной драматургии может стоить ему карьеры.



Сергей Кравец: «Сказали, что мне отказано в часах, не будет никакого набора и можно подыскивать себе работу».



Основной аргумент руководства колледжа: преподаватель нарушил стандарты образования.



Ирина Микоэльян, заместитель директора колледжа культуры по воспитательной работе: «Давайте начнем с федеральных государственных стандартов, там нет ни слова о том, что мы должны этому их учить, поэтому мы и не учим и не разрешаем, все-таки они люди культуры».



Актеры скандального спектакле растеряны. Им приходилось бывать и в ГИТИСе и в МХАТе, где они не встречали даже намека на пуританское отношение к современному искусству. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.