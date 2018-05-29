    В ростовском колледже искусств разразился скандал из-за мата в пьесе. искусство, образование, Ростов-на-Дону, скандалы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ростовском колледже искусств разразился скандал из-за мата в пьесе

    В ростовском колледже искусств разразился скандал из-за мата в пьесе

    1 комментарий
    В ростовском колледже искусств разразился скандал <nobr>из-за</nobr> мата в пьесе

    В ростовском колледже искусств разразился скандал из-за мата в пьесе

    В ростовском колледже искусств разразился скандал <nobr>из-за</nobr> мата в пьесе

      В ростовском колледже искусств разгорелся конфликт между студентами и преподавателями. Начинающие актеры использовали в дипломном спектакле нецензурную лексику. Всего три слова, но их хватило, чтобы разразился громкий скандал.

      Молодежная студия «Исток» очередную пьесу разбирает, ютясь у единомышленников. Студенты-выпускники 3 года репетировали в колледже культуры. Сейчас путь им туда заказан. Конфликт с руководством учебного учреждения начался на экзамене по актерскому мастерству. Студенты сыграли современную пьесу «Месяц у моря», вызвав возмущение маститых преподавателей.

      Галина Гульчак, председатель предметно-цикловой комиссии режиссуры и театрального творчества ростовского колледжа культуры: «Это искусство, которое должно трогать души и волновать сердца зрителей. Я не думаю, что после просмотра этого спектакля, наши дети стали чище, добрее, умнее».

      Главный герой пьесы — парень, в 90-е годы приехавший в приморский городок. Он играет в футбольной команде работников местного кладбища и сталкивается с бандитами, которые не стесняются в выражениях.

      Сергей Кравец, преподаватель ростовского колледжа культуры: «В момент, когда актер произнес слово со сцены, и директор, и учебная часть, все демонстративно посреди показа встали и вышли».

      Сергей Кравец готовил студентов к экзамену и не подозревал, что интерес к современной драматургии может стоить ему карьеры.

      Сергей Кравец: «Сказали, что мне отказано в часах, не будет никакого набора и можно подыскивать себе работу».

      Основной аргумент руководства колледжа: преподаватель нарушил стандарты образования.

      Ирина Микоэльян, заместитель директора колледжа культуры по воспитательной работе: «Давайте начнем с федеральных государственных стандартов, там нет ни слова о том, что мы должны этому их учить, поэтому мы и не учим и не разрешаем, все-таки они люди культуры».

      Актеры скандального спектакле растеряны. Им приходилось бывать и в ГИТИСе и в МХАТе, где они не встречали даже намека на пуританское отношение к современному искусству. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru