Верховный суд определит правовой статус самозанятых граждан

Результатов заседания, которое проходит в Верховном суде, ждут миллионы россиян. Речь идет о людях, которые работают без официального контракта. К этой категории можно отнести домработниц, нянь, репетиторов. Пленум Верховного суда планирует принять специальное постановление, позволяющее обеспечить правовую защиту людям, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

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Детская писательница Памела Трэверс не перегружала своих маленьких читателей взрослыми проблемами, поэтому не удастся узнать, была ли Мэри Поппинс зарегистрирована как самозанятая работница, платила ли налоги или работала в черную, как большинство современных российских нянь, которые, возможно, и не хуже. Елена Топычканова с чужими детьми возится с 13 лет. Спустя годы, когда своя дочка родилась, решила, что раз уж не может сама выйти на работу, пусть работа придет к ней.



Елена Топычканова, частная няня: «Ко мне приводят детей разного возраста, бывает на день, бывает, на неделю оставляют. Бывает, что месяц никого не приводят, дома сижу сама со своим ребенком, ждем садика».



Все это как-то на доверии, без всяких контрактов. А как без доверия, если тебе ребенка оставляют? Такая схема пока не подводила, хотя Елена, конечно, читала на форумах о том, как, например, няню выгнали из богатого дома, не заплатив, и даже о том, как мамаша за ребенком неделю не являлась. С чем идти в суд, если договора нет, Елена не знает, так что теперь суд пришел к ней и таким, как она, самозанятым.



Михаил Жубрин, судья Верховного суда РФ: «Работник находится в социально незащищенном положении. Он лишен возможности пользоваться таким правами и гарантиями, как право на обязательное соцстрахование, на безопасные условия труда, на оплачиваемый отпуск, выходные и праздничные дни».



По мнению Верховного суда, доказывать, что ты не работал придется нанимателю, который няне, репетитору или штукатуру решил не платить. А вот если работник свидетелей приведет или видеозапись покажет, что он работу свою сделал, то суд должен встать на его сторону даже при отсутствии договора. Вот только самозанятому гражданину придется на учет в налоговой встать (говорят, это очень просто будет) и, конечно, налог какай-то платить. А вот тут уже не ясно, кому захочется делать.



Александр Амелин, член Ассоциации юристов России: «Должна быть ставка налогообложения настолько приемлемая, чтобы люди вышли из тени, а этот серый бизнес стал прозрачным».



Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, по разным подсчетам, самозанятых в России миллионов 20, но из тени они выходить не спешат. В налоговой за последние полтора года объявились 1403 самозанятых работника.