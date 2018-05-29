В Якутии могут отменить ЕГЭ по математике из-за проблем с Интернетом

Сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике 30 мая могут отменить в восьми районов Якутии
из-за проблем с Интернетом и перебоями в энергоснабжении.
Об этом сообщил замминистра образования и науки Якутии Эдуард Кондратьев. Он отметил, что проблемы в энергоснабжении региона возникли из-за аварийного отключения на Якутской ГРЭС-2.
Эдуард Кондратьев, замминистра образования Якутии: «Проблемы с Интернетом существуют в восьми районах. Крайний вариант — это отмена государственного экзамена 30 мая по математике в тех районах и городских округах, где на сегодняшний день нет света и имеются проблемы с Интернетом».
Кроме того, добавил он, два пункта приема экзаменов — в Кюпцах и Эльдикане Усть-Майского района — закрыты по согласованию с Рособрнадзором из-за паводка. Дети будут сдавать экзамен в райцентре.
Ранее, 28 мая аварийное отключение Якутской ГРЭС-2 оставило без энергоснабжения 85 тысяч человек. Энергетики работают над устранением последствий аварии в круглосуточном режиме. Под ограничением частично остаются город Якутск, а также Хангаласский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Таттинский районы.
Напомним, 28 мая в России стартовал основной период ЕГЭ. Первым выпускники школ сдают один из необязательных предметов — географию или информатику (по выбору). Экзамены по обязательным дисциплинам пройдут 30 мая (математика базового уровня), 1 июня (математика профильного уровня) и 6 июня (русский язык). Последний экзамен — по литературе или физике — состоится 20 июня.
Эдуард Кондратьев, замминистра образования Якутии: «Проблемы с Интернетом существуют в восьми районах. Крайний вариант — это отмена государственного экзамена 30 мая по математике в тех районах и городских округах, где на сегодняшний день нет света и имеются проблемы с Интернетом».
Кроме того, добавил он, два пункта приема экзаменов — в Кюпцах и Эльдикане Усть-Майского района — закрыты по согласованию с Рособрнадзором из-за паводка. Дети будут сдавать экзамен в райцентре.
Ранее, 28 мая аварийное отключение Якутской ГРЭС-2 оставило без энергоснабжения 85 тысяч человек. Энергетики работают над устранением последствий аварии в круглосуточном режиме. Под ограничением частично остаются город Якутск, а также Хангаласский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Таттинский районы.
Напомним, 28 мая в России стартовал основной период ЕГЭ. Первым выпускники школ сдают один из необязательных предметов — географию или информатику (по выбору). Экзамены по обязательным дисциплинам пройдут 30 мая (математика базового уровня), 1 июня (математика профильного уровня) и 6 июня (русский язык). Последний экзамен — по литературе или физике — состоится 20 июня.
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