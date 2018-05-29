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    Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве

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    • Фото: vk.com
    Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве

    Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве

    Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве
  • Фото: vk.com

    • Главу городского округа Котельники в Подмосковье задержали по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей.

    Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, сотрудники СК раскрыли деятельность преступной группы, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам Котельников и еще пятеро их сообщников.

    Отмечается, что подозреваемые приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» «путем обмана и злоупотребления доверием». Следствие также установило причастность к совершению преступления главы городского округа Котельники.

    Ущерб, причиненный государству, составил свыше 115 млн рублей.

    Представитель СК добавила, что сейчас чиновница задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест.

    По информации из открытых источников, главой городского округа Котельники является Ирина Польникова.

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