Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве

Главу городского округа Котельники в Подмосковье задержали по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, сотрудники СК раскрыли деятельность преступной группы, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам Котельников и еще пятеро их сообщников.



Отмечается, что подозреваемые приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» «путем обмана и злоупотребления доверием». Следствие также установило причастность к совершению преступления главы городского округа Котельники.



Ущерб, причиненный государству, составил свыше 115 млн рублей.



Представитель СК добавила, что сейчас чиновница задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест.



По информации из открытых источников, главой городского округа Котельники является Ирина Польникова.