Главу подмосковных Котельников задержали по обвинению в мошенничестве

Главу городского округа Котельники в Подмосковье задержали по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей.
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, сотрудники СК раскрыли деятельность преступной группы, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам Котельников и еще пятеро их сообщников.
Отмечается, что подозреваемые приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» «путем обмана и злоупотребления доверием». Следствие также установило причастность к совершению преступления главы городского округа Котельники.
Ущерб, причиненный государству, составил свыше 115 млн рублей.
Представитель СК добавила, что сейчас чиновница задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест.
По информации из открытых источников, главой городского округа Котельники является Ирина Польникова.
Отмечается, что подозреваемые приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» «путем обмана и злоупотребления доверием». Следствие также установило причастность к совершению преступления главы городского округа Котельники.
Ущерб, причиненный государству, составил свыше 115 млн рублей.
Представитель СК добавила, что сейчас чиновница задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест.
По информации из открытых источников, главой городского округа Котельники является Ирина Польникова.
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