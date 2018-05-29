Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о мерах, которые позволят Киеву способ снизить ущерб от реализации проекта «Северный поток — 2».
В интервью украинским СМИ Кулеба сообщил, что в случае запуска трубопровода украинским властям необходимо будет заключить с Москвой договор о гарантированных поставках голубого топлива через территорию Украины.
Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы: «Если проект „Северный поток — 2“ все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения, и не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией — на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему».
По мнению Кулебы, поставки российского голубого топлива по «Северному потоку — 2» обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны, а Киев, по его словам, «потеряет политический рычаг».
Дмитрий Кулеба: «То есть будет два крана: один — в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут рядом с действующим «Северным потоком» от российского побережья через Балтийское море до территории Германии.
Наряду с Америкой, которая собирается экспортировать свой газ в Европу, против строительства газопровода выступает Украина. Киев боится потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша тоже не одобрили идею «Северного потока — 2». Лидеры этих стран уверены, что этот проект политический.
Москва неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, для России этот проект исключительно экономический.
Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы: «Если проект „Северный поток — 2“ все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения, и не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией — на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему».
По мнению Кулебы, поставки российского голубого топлива по «Северному потоку — 2» обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны, а Киев, по его словам, «потеряет политический рычаг».
Дмитрий Кулеба: «То есть будет два крана: один — в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут рядом с действующим «Северным потоком» от российского побережья через Балтийское море до территории Германии.
Наряду с Америкой, которая собирается экспортировать свой газ в Европу, против строительства газопровода выступает Украина. Киев боится потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша тоже не одобрили идею «Северного потока — 2». Лидеры этих стран уверены, что этот проект политический.
Москва неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, для России этот проект исключительно экономический.
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