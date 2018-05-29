Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о мерах, которые позволят Киеву способ снизить ущерб от реализации проекта «Северный поток — 2».

В интервью украинским СМИ Кулеба сообщил, что в случае запуска трубопровода украинским властям необходимо будет заключить с Москвой договор о гарантированных поставках голубого топлива через территорию Украины.



Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы: «Если проект „Северный поток — 2“ все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения, и не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией — на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему».



По мнению Кулебы, поставки российского голубого топлива по «Северному потоку — 2» обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны, а Киев, по его словам, «потеряет политический рычаг».



Дмитрий Кулеба: «То есть будет два крана: один — в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу».



Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут рядом с действующим «Северным потоком» от российского побережья через Балтийское море до территории Германии.



Наряду с Америкой, которая собирается экспортировать свой газ в Европу, против строительства газопровода выступает Украина. Киев боится потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша тоже не одобрили идею «Северного потока — 2». Лидеры этих стран уверены, что этот проект политический.



Москва неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, для России этот проект исключительно экономический.