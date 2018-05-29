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    В Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола. Сирия, армия и флот РФ, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола

    В Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола

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    В Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола

    В Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола

    В Сирии военные сыграли матч с легендами российского футбола

      Ветераны отечественного футбола сыграли серию дружеских матчей с российскими военными в Сирии.

      Перед встречей спортсмены посетили сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и встретились с его экипажем. Гостям показали новинки вооружения — вертолет Ка-27 и зенитно-ракетный комплекс «Кинжал». После экскурсии и разминки футболисты и военные вышли на поле. За команду звезд выступали Евгений Алдонин, Роман Павлюченко и другие легенды российского спорта.

      Сергей Юран, футболист, в 1992–1999 нападающий сборной России: «Я думаю, что здесь тоже ребята обученные, просто их обыграть, наверное, не получится. Но будем стараться, потому что потом весь флот будет говорить: мы обыграли Юрана, Алдонина, Павлюченко. Будем стараться».

      Дарья Борисова, советник департамента культуры Министерства обороны РФ: «Данная акция в преддверии чемпионата мира по футболу показывает, что спорт находится вне политики, спорт важен и нужен везде. И спорт людей объединяет. Я думаю, посмотрев по сторонам, мы можем с вами в этом убедиться».

      На играх в Тартусе победу одержали российские футболисты, а вот в матче на авиабазе Хмеймим встреча закончилась ничьей со счетом 5:5.

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