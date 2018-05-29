В столичной консерватории появился уникальный рояль Богани

Правительство Венгрии передало московской консерватории уникальный рояль Богани. Всего в мире существуют два подобных инструмента, один из них теперь будет находиться в российской столице.

Особенность инструмента в том, что в качестве материала для изготовления резонансной деки был использован углепластик. При этом дизайн рояля выполнен в современном стиле.



Мастера говорят, что благодаря особенной технологии производства удалось добиться чистого, богатого полутонами звучания. Инструмент пробудет в московской консерватории как минимум год.