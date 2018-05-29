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    Эрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина. вандализм, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина

    Эрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина

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    Эрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина

    Эрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина

    Эрмитаж готов помочь с восстановлением испорченной картины Репина

      Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. По ее словам, окончательное решение пока не принято, предстоящие работы будут обсуждать с лучшими реставраторами, которые занимаются живописью.

      В пятницу вечером перед закрытием галереи в пустой зал прорвался посетитель и металлической стойкой ограждения нанес по застекленному полотну несколько ударов. В результате холст оказался порван в трех местах. Подозреваемый Игорь Подпорин был задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается в сумму, превышающую полмиллиона рублей.

      Как сообщила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, поврежденная картина Ильи Репина не была застрахована.

      Татьяна Городкова, главный хранитель Третьяковской галереи: «Картина, как и все картины в нашей галерее, не была застрахована. В соответствии с законом РФ, это не нужно. Это требуется, только когда картины вывозят из страны для экспонирования».

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      В пресс-службе галереи пояснили, что ни один экспонат в Третьяковке не застрахован, этого не требуется, так как гарантом является государство. После реставрации полотно вернется в экспозицию, только если будет изготовлена антивандальная капсула.

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