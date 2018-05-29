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    После наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец. США, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец

    После наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец

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    После наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец

    После наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец

    После наводнения в штате Мэриленд пропал молодой американец

      В городе Элликотт-Сити (штат Мэриленд) один человек пропал без вести. Это произошло после сильных ливней и затопления.

      Об исчезновении 30-летнего Эдисона Хермонда заговорили после того, как в воскресенье вышедшая из берегов река затопила несколько улиц, передает CBS со ссылкой на местные власти. К сегодняшнему дню вода ушла, спасатели занимаются ликвидацией последствий. По предварительным оценкам, городу, находящемуся примерно в 30 километрах от Вашингтона, нанесен ущерб на десятки миллионов долларов.

      смотретьВ штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения
      В штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения
      Синоптики уже предупредили, что с большой вероятностью ожидается продолжение дождя. Ранее губернатор штата объявил о введении режима ЧС. В Элликотт-Сити проживают около 70 тысяч человек. Совсем недавно, после наводнения 2016 года, там были завершены восстановительные работы.

      Лэрри Хоган, губернатор штата Мэриленд: «Мы окажем любую возможную помощь. Говорят, что такое затопление случается раз в тысячу лет. А здесь — дважды за два года».

      В 2016 году в результате удара стихии погибли два человека. Ущерб, нанесенный городу, оценивался в 20 миллионов долларов.

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