В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков

Хакеры завладели личными данными десятков тысяч клиентов двух крупных канадских банков.
Как передает телеканал CTV, от действий киберпреступников могли пострадать около 50 тысяч клиентов Bank of Montreal и более 40 тысяч клиентов банка CIBC.
Представители Bank of Montreal заявили, что получили информацию о взломе в воскресенье. Хакеры сообщили представителям финансовой организации о том, что якобы завладели личной информацией десятков тысяч их клиентов.
Пол Гаммэл, представитель Bank of Montreal: «Мы проводим тщательное расследование».
По словам Гаммэла, служба безопасности банка считает, что хакерская атака была совершена из-за пределов Канады. Другие подробности пока не сообщались. А в CIBC сообщили прессе, что проводят расследование возможной утечки данных, затронувшей более 40 тысяч личных счетов принадлежащего компании банка Simplii Financial.
Представители Bank of Montreal заявили, что получили информацию о взломе в воскресенье. Хакеры сообщили представителям финансовой организации о том, что якобы завладели личной информацией десятков тысяч их клиентов.
Пол Гаммэл, представитель Bank of Montreal: «Мы проводим тщательное расследование».
По словам Гаммэла, служба безопасности банка считает, что хакерская атака была совершена из-за пределов Канады. Другие подробности пока не сообщались. А в CIBC сообщили прессе, что проводят расследование возможной утечки данных, затронувшей более 40 тысяч личных счетов принадлежащего компании банка Simplii Financial.
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