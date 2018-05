В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков

Как передает телеканал CTV , от действий киберпреступников могли пострадать около 50 тысяч клиентов Bank of Montreal и более 40 тысяч клиентов банка CIBC.Представители Bank of Montreal заявили, что получили информацию о взломе в воскресенье. Хакеры сообщили представителям финансовой организации о том, что якобы завладели личной информацией десятков тысяч их клиентов., представитель Bank of Montreal: «Мы проводим тщательное расследование».По словам Гаммэла, служба безопасности банка считает, что хакерская атака была совершена из-за пределов Канады. Другие подробности пока не сообщались. А в CIBC сообщили прессе, что проводят расследование возможной утечки данных, затронувшей более 40 тысяч личных счетов принадлежащего компании банка Simplii Financial.