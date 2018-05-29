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    В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков

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    • Фото: Reuters © 2018, Chris Wattie
    В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков

    В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков

    В Канаде хакеры украли данные почти 90 тысяч клиентов банков
  • Фото: Reuters © 2018, Chris Wattie

    • Хакеры завладели личными данными десятков тысяч клиентов двух крупных канадских банков.

    Как передает телеканал CTV, от действий киберпреступников могли пострадать около 50 тысяч клиентов Bank of Montreal и более 40 тысяч клиентов банка CIBC.

    Представители Bank of Montreal заявили, что получили информацию о взломе в воскресенье. Хакеры сообщили представителям финансовой организации о том, что якобы завладели личной информацией десятков тысяч их клиентов.

    Пол Гаммэл, представитель Bank of Montreal: «Мы проводим тщательное расследование».

    По словам Гаммэла, служба безопасности банка считает, что хакерская атака была совершена из-за пределов Канады. Другие подробности пока не сообщались. А в CIBC сообщили прессе, что проводят расследование возможной утечки данных, затронувшей более 40 тысяч личных счетов принадлежащего компании банка Simplii Financial.

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