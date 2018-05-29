Из-за непогоды 85 тысяч жителей Якутии остаются без электричества

В Якутии устраняют последствия шквала, оставившего без света десятки тысяч человек.
Сообщение Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ: «Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 85 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 45 МВт».
В понедельник в Якутии произошли массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий и аварии турбогенераторов Якутской ГРЭС-2. По данным Минэнерго, без электроснабжения в понедельник оказались 172 тысячи человек.
Сейчас продолжаются работы по устранению последствий происшествия. В Минэнерго сообщили, что в ликвидации аварии участвуют 20 бригад энергетиков, пишет ТАСС.
В понедельник в Якутии произошли массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий и аварии турбогенераторов Якутской ГРЭС-2. По данным Минэнерго, без электроснабжения в понедельник оказались 172 тысячи человек.
Сейчас продолжаются работы по устранению последствий происшествия. В Минэнерго сообщили, что в ликвидации аварии участвуют 20 бригад энергетиков, пишет ТАСС.
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