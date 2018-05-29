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    Из-за непогоды 85 тысяч жителей Якутии остаются без электричества

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    • Фото: vk.com
    <nobr>Из-за</nobr> непогоды 85 тысяч жителей Якутии остаются без электричества

    Из-за непогоды 85 тысяч жителей Якутии остаются без электричества

    <nobr>Из-за</nobr> непогоды 85 тысяч жителей Якутии остаются без электричества
  • Фото: vk.com

    • В Якутии устраняют последствия шквала, оставившего без света десятки тысяч человек.

    Сообщение Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ: «Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 85 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 45 МВт».

    В понедельник в Якутии произошли массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий и аварии турбогенераторов Якутской ГРЭС-2. По данным Минэнерго, без электроснабжения в понедельник оказались 172 тысячи человек.

    Сейчас продолжаются работы по устранению последствий происшествия. В Минэнерго сообщили, что в ликвидации аварии участвуют 20 бригад энергетиков, пишет ТАСС.

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