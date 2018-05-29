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    Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском футбольном матче

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    • Фото: Reuters © 2018, Arnd Wiegmann
    Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском футбольном матче

    Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском футбольном матче

    Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском футбольном матче
  • Фото: Reuters © 2018, Arnd Wiegmann

    • Футболисты Саудовской Аравии, которые сыграют против сборной России в матче открытия ЧМ-2018, уступили в товарищеском матче итальянцам.

    Состоявшийся в Швейцарии товарищеский матч завершился счетом 2:1 в пользу итальянских футболистов. В составе победителей голы забили Марио Балотелли (21-я минута) и Андреа Белотти (68). У сборной Саудовской Аравии отличился Яхья Аль-Шехри (72), пишет ТАСС.

    Напомним, Италия не пробилась на ЧМ-2018. Сборная Саудовской Аравии станет одним из соперников россиян по групповому этапу мирового первенства. Встреча сборных России и Саудовской Аравии станет матчем открытия ЧМ-2018. Игра состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Другими соперниками российской сборной на групповом этапе станут команды Уругвая и Египта.

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