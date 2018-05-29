Десятки тысяч американцев требуют запретить видеоигру про расстрел в школе

В США десятки тысяч родителей подписали петицию с требованием запретить выход видеоигры, имитирующей действия убийцы в школьном здании.
Как сообщила накануне газета Miami Herald, родители детей, погибших во время стрельбы в американской школе Marjory Stoneman Douglas, назвали безумием выход видеоигры под названием «Стрелок» (Active Shooter), запланированный на 6 июня. Компания разработчик анонсировала шутер от первого лица, в котором убийца действует в школьном здании.
Эндрю Поллок, отец погибшего школьника: «Имитатор, обучающий стрельбе в школе, безусловно, не нужен. Разработчикам видеоигр стоит задуматься о том влиянии, которое они оказывают на молодежь. В данном случае они явно переходят границы разумного».
Петиция с требованием запретить выход этой видеоигры размещена на портале Change.org.
Напомним, 14 февраля в школе города Паркленд Marjory Stoneman Douglas
бывший ученик Николас Круз застрелил 17 человек и ранил 15. А в мае в городе Санта-Фе (штат Техас) учащийся расстрелял 10 человек и еще 10 получили ранения. Стрельба в Санта-Фе стала 22-м случаем стрельбы в американских школах с начала 2018 года.
Эндрю Поллок, отец погибшего школьника: «Имитатор, обучающий стрельбе в школе, безусловно, не нужен. Разработчикам видеоигр стоит задуматься о том влиянии, которое они оказывают на молодежь. В данном случае они явно переходят границы разумного».
Петиция с требованием запретить выход этой видеоигры размещена на портале Change.org.
Напомним, 14 февраля в школе города Паркленд Marjory Stoneman Douglas
бывший ученик Николас Круз застрелил 17 человек и ранил 15. А в мае в городе Санта-Фе (штат Техас) учащийся расстрелял 10 человек и еще 10 получили ранения. Стрельба в Санта-Фе стала 22-м случаем стрельбы в американских школах с начала 2018 года.
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