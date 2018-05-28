В Румынии при взрыве снаряда времен Второй мировой войны погибли и пострадали люди

В румынском уезде Бакэу один человек погиб и двое получили тяжелые увечья в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны.
Как передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Румынии, взрыв произошел в лесном массиве, где проводились строительные работы. Рабочие задели снаряд времен Второй мировой войны.
Сообщение пресс-службы инспектората чрезвычайных ситуаций Румынии: «В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали. Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и живота».
Минобороны страны предоставило вертолеты для перевозки пострадавших. В критическом состоянии их доставили в уездную больницу Бакэу и в госпиталь города Яссы. За жизни пострадавших при взрыве людей сейчас борются врачи.
Сообщение пресс-службы инспектората чрезвычайных ситуаций Румынии: «В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали. Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и живота».
Минобороны страны предоставило вертолеты для перевозки пострадавших. В критическом состоянии их доставили в уездную больницу Бакэу и в госпиталь города Яссы. За жизни пострадавших при взрыве людей сейчас борются врачи.
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