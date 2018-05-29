Украинские патриоты ссорятся из-за языка на русском

Почему украинские власти и западная пресса называют русскоязычных хулиганов, избивших болельщиков Ливерпуля в Киеве, «русскими»? И если весь Киев говорит
по-русски — это, получается, русский город?
«Сознательным фейком» назвали в МИД РФ новые обвинения в адрес России, которые появились в британской прессе. Речь идет о массовой драке в Киеве, где в субботу проходил финал Лиги чемпионов, и где в смертельной схватке сошлись футбольные фанаты. Одна сторона — британские болельщики, и этот факт не оспаривается. А вот в нападении на них Лондон обвинил россиян. На том основании, что зачинщики драки «говорили по-русски». Российские дипломаты напомнили: дело было на Украине, в Киеве, где на русском говорят практически все, хоть некоторые этим сильно недовольны.
Не проходит и недели, чтобы известный борец за чистоту украинской мовы — писательница Лариса Ницой — на своей странице в соцсети не выложила очередной негодующий пост. Мол, куда в Киеве не зайдет, везде ей отвечают по-русски. Одними из последних под карающую руку патриотки попали проводницы железных дорог. Она даже пожаловалась на них главе Министерства инфраструктуры Украины. И такими видеороликами просто забиты националистические блоги Интернета.
Вот один из радикалов обнаружил, что в магазине рядом с домом говорят по-русски. Но при этом сам горе-патриот в пылу дискуссии почему-то забывает украинский. Доходит до абсурда. Блогер-националист Сергей Бригадир стал известен после того, как помог задержать в Киеве репортера НТВ Вячеслава Немышева: на Украине это представили как «арест агента российских спецслужб». Но вскоре пользователи Интернета заметили, что свою трансляцию задержания Бригадир-радикал вел на русском языке. Позже, правда, перешел на мову: когда устроил скандал из-за того, что появившаяся женщина-полицейский тоже говорила на чистом русском.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Не проходит и недели, чтобы известный борец за чистоту украинской мовы — писательница Лариса Ницой — на своей странице в соцсети не выложила очередной негодующий пост. Мол, куда в Киеве не зайдет, везде ей отвечают по-русски. Одними из последних под карающую руку патриотки попали проводницы железных дорог. Она даже пожаловалась на них главе Министерства инфраструктуры Украины. И такими видеороликами просто забиты националистические блоги Интернета.
Вот один из радикалов обнаружил, что в магазине рядом с домом говорят по-русски. Но при этом сам горе-патриот в пылу дискуссии почему-то забывает украинский. Доходит до абсурда. Блогер-националист Сергей Бригадир стал известен после того, как помог задержать в Киеве репортера НТВ Вячеслава Немышева: на Украине это представили как «арест агента российских спецслужб». Но вскоре пользователи Интернета заметили, что свою трансляцию задержания Бригадир-радикал вел на русском языке. Позже, правда, перешел на мову: когда устроил скандал из-за того, что появившаяся женщина-полицейский тоже говорила на чистом русском.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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