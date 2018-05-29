«Весеннее обострение»: эксперты оценили идею Польши заплатить за размещение базы США

Зачем полякам понадобились американские войска у границ с Россией? И как после того, как НАТО сжимает объятия вокруг России, продолжать договариваться с западными партнерами?
В Норвегии отрапортовали об усилении сухопутных границ «против российской угрозы». В Израиле обвинили Россию в перехвате двух истребителей F-16 над Ливаном. В Минобороны РФ уже назвали эти обвинения глупостью. А Польша пошла еще дальше. Варшава назвала Россию «врагом номер один» и попросила США разместить на своей территории американскую базу на постоянной основе «„для защиты от потенциального русского вторжения“. Свою просьбу поляки подкрепили финансовым предложением разделить расходы на оснащение базы между двумя странами. Что ответит на предложение Вашингтон, пока неизвестно, но то, что Штаты за последние несколько лет значительно усилили свое присутствие, а также присутствие военного контингента НАТО у западных рубежей России, это очевидно.
Только в Польше уже действует 10 военных баз НАТО, на которых располагаются и тактические группы, и бронетанковые войска, дислоцируется авиация и военно-морской флот. Боевое дежурство несут 4000 человек. А в этом году завершится строительство радиолокационной базы в Редзиково. В Прибалтике НАТО активно осваивает старые заброшенные базы. Уже модернизированы три крупнейших советских аэродрома в Эмари, Шауляе и Лиелварде. На территории Латвии, Литвы и Эстонии находится 3 200 военных НАТО. Еще две военные базы в Румынии и Болгарии действуют на временной основе и служат местом дозаправки для американских самолетов. Но НАТО планирует их расширять, как и свою штаб-квартиру в Словакии. К 2020 году в полном объеме заработает европейская система ПРО, а у российских границ, по планам Пентагона, появятся еще и американские F-35 с атомными авиабомбами.
Как расценивать заявление Польши и где эту базу хотят открыть, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В документе, в котором польская сторона объясняет необходимость военного присутствия солдат НАТО на ее территории, на карте показан так называемый Сувалкский коридор. Это 100-километровая дорога между Калининградской областью и Белоруссией, контроль над которой отрезает Прибалтику от союзников по НАТО. Вот в Польше и просят послужить сдерживающим фактором для российской агрессии в Сувалкском коридоре и остановить российские силы от вторжения в Польшу».
В конце апреля глава Пентагона Мэттис заявил, что неплохо бы увеличить военный контингент НАТО в Польше. И вот уже президент страны рапортует о том, что «главный враг найден», видимо, нужно высылать помощь. Польше от этого, наверное, безопаснее. Но не остальному миру.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Только в Польше уже действует 10 военных баз НАТО, на которых располагаются и тактические группы, и бронетанковые войска, дислоцируется авиация и военно-морской флот. Боевое дежурство несут 4000 человек. А в этом году завершится строительство радиолокационной базы в Редзиково. В Прибалтике НАТО активно осваивает старые заброшенные базы. Уже модернизированы три крупнейших советских аэродрома в Эмари, Шауляе и Лиелварде. На территории Латвии, Литвы и Эстонии находится 3 200 военных НАТО. Еще две военные базы в Румынии и Болгарии действуют на временной основе и служат местом дозаправки для американских самолетов. Но НАТО планирует их расширять, как и свою штаб-квартиру в Словакии. К 2020 году в полном объеме заработает европейская система ПРО, а у российских границ, по планам Пентагона, появятся еще и американские F-35 с атомными авиабомбами.
Как расценивать заявление Польши и где эту базу хотят открыть, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В документе, в котором польская сторона объясняет необходимость военного присутствия солдат НАТО на ее территории, на карте показан так называемый Сувалкский коридор. Это 100-километровая дорога между Калининградской областью и Белоруссией, контроль над которой отрезает Прибалтику от союзников по НАТО. Вот в Польше и просят послужить сдерживающим фактором для российской агрессии в Сувалкском коридоре и остановить российские силы от вторжения в Польшу».
В конце апреля глава Пентагона Мэттис заявил, что неплохо бы увеличить военный контингент НАТО в Польше. И вот уже президент страны рапортует о том, что «главный враг найден», видимо, нужно высылать помощь. Польше от этого, наверное, безопаснее. Но не остальному миру.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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