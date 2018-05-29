Схватка или рукопожатие: двойники разыграли первую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Как программе «Итоги дня» удалось организовать то, над чем мучительно и безуспешно работают Вашингтон и Пхеньян? И увидеть первое рукопожатие и первую прогулку Дональда Трампа и Ким Чен Ына?
Почему американский президент буквально через пару дней после того, как дал Ким Чен Ыну от ворот поворот вдруг отправил к нему переговорщиков — загадка. Но, похоже, дело действительно движется, ведь в Сингапур, где планируется встреча, уже вылетел, как пишут в газетах, личный дворецкий Ким Чен Ына, его ближайший помощник Ким Чхан Сон. Он должен решить вопросы логистики и безопасности во время саммита. А Белый дом, по данным газеты The Wall Street Journal, решил отказаться от новых санкций в отношении КНДР, о которых был готов объявить уже завтра.
А еще говорят, что эти переговоры могут стать трехсторонними: к ним хочет присоединиться и президент Южной Кореи. Но пока мир, затаив дыхание, ждет, чтобы все это свершилось, программе «Итоги дня» удалось самим свести Кима и Трампа. Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Этим утром он проснулся в хорошем расположении духа. День опять обещает много событий, о которых во всех телевизорах мира скажут: «исторические». Нужно только войти в образ и дать парочку интервью.
Актеры-двойники Дональда Трампа и Ким Чен Ына гримируются. А настоящий Трамп в этот момент уже успел отказаться от настоящей встречи с настоящим Кимом. А потом отказаться от отказа встречи. И настоящий Ким сыграл ту же роль. Но мир-то уже настроился на очередные эпохальные кадры. Обидно будет обмануть ожидания.
Серьезные аналитики гадают: как это будет? Известно, например, что Трамп агрессивен в рукопожатиях. Но как отнесется к этим манерам Ким? Чем он ответит? Неужели дойдет до смешного?
Дональд Трамп и Ким Чен Ын неустанно генерируют новости вокруг своих отношений. Вот и эта встреча то ли состоится, то ли нет. Но если — состоится, то, конечно, будет исторической, пусть даже на ней ничего и не решат. На этом тренде странно было бы не сыграть. Но чем дальше, тем непонятнее. Кто кого копирует: двойники своих прототипов? Или наоборот? Актеры Денис Алан (Трамп) и Говард (Ким) не расположены скромничать. Утверждают, что они первые придумали саму эту идею: устроить встречу Кима и Трампа. Повлиять на ход мировой политики они решились во время последней Олимпиады. Именно там они появились вместе, а Говард в образе Кима и вовсе пустился во все тяжкие. Шутка ли, явиться на трибуну северокорейских болельщиц в таком виде? Охранники его, разумеется, прогнали взашей.
Говард, актер, двойник Ким Чен Ына: «Я никогда не был в Северной Корее и не собираюсь туда. Я предполагаю, что если попаду туда, то меня наверняка отправят в концлагерь».
Этот шуточный северокорейско-американский саммит не обойдется без похода в народ. В отельном лифте к лидерам присоединится двойник Владимира Путина.
Говард: «Действительно, многие верят, что мы настоящие. Правда, рядом с нами нет охраны. Увидев нас люди очень удивляются».
Денис Алан, актер, двойник Дональда Трампа: «Если вокруг нас охрана, люди не сразу понимают, что это шутка, и верят. А уж если я еду в машине, и меня видно через окно, все уверены это реальный Трамп».
Лица прохожих выразительнее любых объяснений. Неужели это, и правда, Ким? Неужели они запросто гуляют по городу с Трампом?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
А еще говорят, что эти переговоры могут стать трехсторонними: к ним хочет присоединиться и президент Южной Кореи. Но пока мир, затаив дыхание, ждет, чтобы все это свершилось, программе «Итоги дня» удалось самим свести Кима и Трампа. Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Этим утром он проснулся в хорошем расположении духа. День опять обещает много событий, о которых во всех телевизорах мира скажут: «исторические». Нужно только войти в образ и дать парочку интервью.
Актеры-двойники Дональда Трампа и Ким Чен Ына гримируются. А настоящий Трамп в этот момент уже успел отказаться от настоящей встречи с настоящим Кимом. А потом отказаться от отказа встречи. И настоящий Ким сыграл ту же роль. Но мир-то уже настроился на очередные эпохальные кадры. Обидно будет обмануть ожидания.
Серьезные аналитики гадают: как это будет? Известно, например, что Трамп агрессивен в рукопожатиях. Но как отнесется к этим манерам Ким? Чем он ответит? Неужели дойдет до смешного?
Дональд Трамп и Ким Чен Ын неустанно генерируют новости вокруг своих отношений. Вот и эта встреча то ли состоится, то ли нет. Но если — состоится, то, конечно, будет исторической, пусть даже на ней ничего и не решат. На этом тренде странно было бы не сыграть. Но чем дальше, тем непонятнее. Кто кого копирует: двойники своих прототипов? Или наоборот? Актеры Денис Алан (Трамп) и Говард (Ким) не расположены скромничать. Утверждают, что они первые придумали саму эту идею: устроить встречу Кима и Трампа. Повлиять на ход мировой политики они решились во время последней Олимпиады. Именно там они появились вместе, а Говард в образе Кима и вовсе пустился во все тяжкие. Шутка ли, явиться на трибуну северокорейских болельщиц в таком виде? Охранники его, разумеется, прогнали взашей.
Говард, актер, двойник Ким Чен Ына: «Я никогда не был в Северной Корее и не собираюсь туда. Я предполагаю, что если попаду туда, то меня наверняка отправят в концлагерь».
Этот шуточный северокорейско-американский саммит не обойдется без похода в народ. В отельном лифте к лидерам присоединится двойник Владимира Путина.
Говард: «Действительно, многие верят, что мы настоящие. Правда, рядом с нами нет охраны. Увидев нас люди очень удивляются».
Денис Алан, актер, двойник Дональда Трампа: «Если вокруг нас охрана, люди не сразу понимают, что это шутка, и верят. А уж если я еду в машине, и меня видно через окно, все уверены это реальный Трамп».
Лица прохожих выразительнее любых объяснений. Неужели это, и правда, Ким? Неужели они запросто гуляют по городу с Трампом?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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