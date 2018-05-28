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    Фанаты Energie Cottbus промаршировали в одежде Ку-клукс-клана

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    • Фото: twitter.com
    Фанаты Energie Cottbus промаршировали в одежде <nobr>Ку-клукс-клана</nobr>

    Фанаты Energie Cottbus промаршировали в одежде Ку-клукс-клана

    Фанаты Energie Cottbus промаршировали в одежде <nobr>Ку-клукс-клана</nobr>
  • Фото: twitter.com

    • В Германии футбольные фанаты устроили шествие в капюшонах, напоминающих униформу членов Ку-клукс-клана.

    Как передает Reuters, группа болельщиков немецкого футбольного клуба «Энерги Коттбус» после выхода команды в третий дивизион чемпионата Германии устроила шествие по городу в капюшонах, похожих на белые колпаки Ку-клукс-клана. Болельщики также пронесли по улицам города баннер «Возвышение дьяволов».

    Представители футбольного клуба «Энерги» осудили поведение фанатов и пообещали, что, если личности участников шествия будут установлены, им пожизненно запретят посещать матчи немецкой команды.

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