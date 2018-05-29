Почему защиту Россией своих границ Запад считает угрозой: мнение экспертов

«Крым становится неприступной крепостью», пугают своих читателей немецкие журналисты. Почему защиту Россией своих границ на Западе предпочитают расценивать как потенциальную русскую угрозу? И как этим могут воспользоваться украинские диверсанты?
«Неприступной крепостью» назвали Крым журналисты немецкого журнала Focus. В своей статье они пристально рассмотрели присутствие военных на полуострове и то, как он защищен со всех сторон. Особую тревогу у них вызвал новейший корабль ВМФ России, который будет нести боевое дежурство в Чёрном море. Почему защиту Россией собственных границ на Западе расценивают как потенциальную угрозу? И как это может сыграть на руку украинским диверсантам, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Главный герой репортажа германских СМИ, тот, что так напугал немцев, новейший корабль ВМФ России «Вышний Волочек». На боевое дежурство он заступит на днях. Но ракетный комплекс «Калибр», установленный на корвете, уже не дает покоя НАТО. Как и береговая артиллерия Крыма, и новые фрегаты и подлодки Черноморского флота. Так и получился репортаж под заголовком: «Путин отправил очередной военный корабль: Крым становится неприступной крепостью». Сенатор от Республики с заголовком полностью согласен.
Сергей Цеков, член Совфеда РФ от Республики Крым: «Очень правильно. Еще в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу, сказал о том, что будет сделано всё, чтобы Крым был защищен».
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что об охране полуострова заговорили потому, что до конца не хотят верить в то, что меры воздействия на Россию не сработали.
Александр Рар, политолог (Германия): «Надежды за 4 года на то, что ситуация как-то может измениться, что через давление на Россию, через санкции, можно будет чего-то там достичь, — сейчас все эти иллюзии теряются».
Зато необходимость защиты только подтверждается. На прошлой неделе в Крыму ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы. Ее организатором был помощник депутата Верховной рады Эрол Велиев. Диверсанты планировали расшатать социальную обстановку и уже успели поджечь дом муфтия. И, конечно, все помнят подрывы крымских линей электропередач и газопроводов.
Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке: «Возможны какие-то подобные диверсионные акты. Это было сделано небольшой группой радикально настроенных людей, которые представляют реальную угрозу для любого инфраструктурного объекта».
Но, конечно, главный, не дающий покоя Украине, объект — Керченский мост. Разрушить его некоторые украинские политики грозились буквально на днях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Главный герой репортажа германских СМИ, тот, что так напугал немцев, новейший корабль ВМФ России «Вышний Волочек». На боевое дежурство он заступит на днях. Но ракетный комплекс «Калибр», установленный на корвете, уже не дает покоя НАТО. Как и береговая артиллерия Крыма, и новые фрегаты и подлодки Черноморского флота. Так и получился репортаж под заголовком: «Путин отправил очередной военный корабль: Крым становится неприступной крепостью». Сенатор от Республики с заголовком полностью согласен.
Сергей Цеков, член Совфеда РФ от Республики Крым: «Очень правильно. Еще в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу, сказал о том, что будет сделано всё, чтобы Крым был защищен».
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что об охране полуострова заговорили потому, что до конца не хотят верить в то, что меры воздействия на Россию не сработали.
Александр Рар, политолог (Германия): «Надежды за 4 года на то, что ситуация как-то может измениться, что через давление на Россию, через санкции, можно будет чего-то там достичь, — сейчас все эти иллюзии теряются».
Зато необходимость защиты только подтверждается. На прошлой неделе в Крыму ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы. Ее организатором был помощник депутата Верховной рады Эрол Велиев. Диверсанты планировали расшатать социальную обстановку и уже успели поджечь дом муфтия. И, конечно, все помнят подрывы крымских линей электропередач и газопроводов.
Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке: «Возможны какие-то подобные диверсионные акты. Это было сделано небольшой группой радикально настроенных людей, которые представляют реальную угрозу для любого инфраструктурного объекта».
Но, конечно, главный, не дающий покоя Украине, объект — Керченский мост. Разрушить его некоторые украинские политики грозились буквально на днях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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