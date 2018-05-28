Парламент Израиля снял с повестки вопрос о признании геноцида армян

Спикер парламента Израиля Эдельштейн перенес на неопределенный срок голосование по признанию геноцида армян.
Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу спикера парламента Израиля, Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании геноцида армян в Османской империи.
Сообщается, что Эдельштейн, который ранее неоднократно выступал за признание геноцида, снял этот вопрос с голосования из-за отсутствия уверенности в том, что документ наберет в парламенте большинство голосов. Так уже было 14 февраля, когда Кнессет отклонил предложенный лидером оппозиционной партии «Еш атид» Яиром Лапидом законопроект о признании геноцида армянского народа.
Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, включая Россию, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику по этому вопросу, напоминает РИА Новости.
Сообщается, что Эдельштейн, который ранее неоднократно выступал за признание геноцида, снял этот вопрос с голосования из-за отсутствия уверенности в том, что документ наберет в парламенте большинство голосов. Так уже было 14 февраля, когда Кнессет отклонил предложенный лидером оппозиционной партии «Еш атид» Яиром Лапидом законопроект о признании геноцида армянского народа.
Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, включая Россию, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику по этому вопросу, напоминает РИА Новости.
Комментарии